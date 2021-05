Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a annoncé les détails de sa mise à jour de mai pour les séries X et S , avec Quick Resume recevant de grandes améliorations et le relais audio faisant enfin ses débuts pour les applications de streaming multimédia.

Quick Resume, qui permet aux utilisateurs de suspendre, de reprendre et de sauter entre plusieurs jeux sur les consoles de nouvelle génération, a offert des performances incohérentes depuis son lancement. Avec la dernière mise à jour, cependant, Xbox indique que la vitesse et la fiabilité de la fonctionnalité ont été améliorées.

Une nouvelle option pour regrouper ces titres suspendus est désormais également disponible, ce qui devrait faire gagner du temps à ceux qui échangent régulièrement entre le même groupe de jeux. Auparavant, il pouvait savérer un peu difficile de cerner rapidement le titre que vous vouliez reprendre - en particulier si vous aimiez feuilleter beaucoup de choses.

Il fonctionne également de la même manière que les autres groupes et éléments épinglés sur le tableau de bord, ce qui signifie que vous pouvez lajouter à Accueil, personnaliser lordre et décider des tuiles quil contient.

Cependant, les mises à niveau vers Quick Resume ne sont pas la seule nouvelle intéressante à sortir de la mise à jour de mai, avec une nouvelle option de relais audio qui se déroule désormais dans le menu des paramètres.

Pour les applications de streaming multimédia telles que Disney +, Sky Go, Plex ou lapplication Apple TV, cela permet aux utilisateurs de contourner enfin la console et de laisser leur propre système audio externe décoder laudio. Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs nont quà accéder à lécran des paramètres audio et à sassurer que «Autoriser le relais» est coché. Un indicateur dans le guide sera alors également visible lors de lutilisation dune application multimédia compatible avec le relais activé.

Quelques améliorations visuelles intéressantes ont également été déployées dans la mise à jour. Les bandes-annonces jouent désormais automatiquement dans la bibliothèque Xbox Game Pass lorsque vous restez concentré sur elles - ce qui devrait vous éviter de sélectionner un titre, de faire défiler les descriptions et de forcer manuellement le chargement dune bande-annonce - et quelques nouveaux arrière-plans dynamiques, y compris un clin dœil à la Xbox dorigine. écran daccueil à loccasion de son 20e anniversaire.

Outre ces changements notables, la Xbox a également trouvé le temps de modifier les contrôles parentaux pour les jeux multijoueurs et daffiner ses applications iOS et Android.

La mise à jour devrait actuellement être déployée sur toutes les consoles Series X / S, mais les utilisateurs ont également la possibilité dessayer de la déclencher manuellement à partir de la section des paramètres.

Écrit par Conor Allison.