(Pocket-lint) - Le Game Pass Ultimate de Xbox offre une grande collection de jeux tous disponibles pour jouer avec un abonnement mensuel. Vous pouvez actuellement accéder à plus de 100 jeux différents pour PC et Xbox de cette façon et cest aussi très simple à utiliser.

En utilisant cette astuce, vous pouvez accéder au service et économiser encore plus en le faisant. Vous aurez également accès à EA Play et Xbox Game Pass pour le même prix. Cela signifie encore plus de bonté de jeu à faible coût - seulement 20 £ ou 30 $ selon que vous êtes au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Le processus consiste essentiellement à obtenir un abonnement de 12 mois à EA Play dAmazon pour le prix très raisonnable de 20 £ ou 30 $.

Avant de faire cela, il est préférable de suivre ces étapes:

Prenez un abonnement à Game Pass Ultimate pour 1 $ ou 1 £ Achetez labonnement annuel à EA Play sur Amazon à laide du widget ci-dessus Une fois que vous avez ce code, utilisez-le sur le site Web de Microsoft ici Jouez à des jeux jusquà ce que votre cœur soit satisfait

En utilisant EA Play de cette manière, vous obtenez automatiquement quatre mois de Xbox Game Pass Ultimate pour Xbox et PC.

Les utilisateurs dAmazon ont noté dans les critiques de labonnement EA Play que vous pouvez empiler cette offre. Si vous achetez plusieurs codes pour EA Play, vous pouvez cumuler les avantages et obtenir jusquà trois ans de Game Pass Ultimate à ce prix avantageux.

Il vaut la peine de consulter les pages FAQ pour en savoir plus sur la façon dont Game Pass et EA Play fonctionnent avec différents comptes.

Écrit par Adrian Willings.