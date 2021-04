Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a modifié son abonnement Xbox Live Gold pour ne plus sappliquer aux jeux gratuits. Cela signifie que plus de 50 titres sont désormais vraiment gratuits et ne nécessitent pas dabonnement payant pour les lire.

Vous aurez toujours besoin dun compte Xbox Live gratuit, mais vous naurez pas à payer pour un abonnement Gold.

Voici donc les jeux auxquels vous pouvez jouer gratuitement, y compris quelques faits saillants sur lesquels nous vous recommandons de commencer immédiatement.

Téléchargez simplement lun des jeux ci-dessous sur votre Xbox One ou Xbox Series X / S via le Xbox Store et craquez. Il ny a vraiment pas grand-chose à faire.

Bien sûr, bien que les jeux ci-dessous soient désormais disponibles sans abonnement Xbox Live Gold, vous en avez toujours besoin pour laccès multijoueur en ligne sur des titres payants, tels que FIFA 21 et les jeux Call of Duty qui ne sont pas Warzone.

Vous obtenez également plusieurs jeux entièrement gratuits chaque mois , qui ne sont pas disponibles pour les non-membres.

Si vous ressentez toujours le besoin de vous abonner à Xbox Live Gold, cela coûte 6,99 £ / 9,99 $ par mois. Mais le moyen le plus rentable de lobtenir est via Xbox Game Pass Ultimate , qui coûte 10,99 £ / 14,99 $ par mois.

Cela comprend Xbox Live Gold, laccès à plus de 300 jeux Xbox, plus de 200 jeux PC Windows 10, le catalogue arrière dElectronic Arts via EA Play, l accès aux jeux via le streaming cloud , et plus encore.

Voici cinq jeux gratuits auxquels nous vous suggérons de jouer tout de suite ...

Le jeu gratuit COD battle royale a connu un énorme succès depuis son lancement il y a quelques années. Il sactualise également souvent, avec de nouvelles cartes et des événements en jeu.

Comme Warzone, cest un choix quelque peu évident mais vous ne pouvez pas ignorer la classe. Le jeu FPS a été actualisé de manière coûteuse depuis son lancement, offrant de nouveaux défis, skins et personnages. Si vous navez jamais franchi le pas auparavant, cest sûrement le moment.

Certains ne le réalisent pas, mais il y a beaucoup de choses à jouer gratuitement dans Destiny 2 sans avoir besoin dacheter lune des extensions. Certaines missions et actions PVP dans The Crucible seront à votre disposition pour commencer.

Trekkies tirera beaucoup parti de Star Trek Online sans avoir à payer un centime. Le RPG en ligne massivement multijoueur vous permet de créer votre propre capitaine et de parcourir lunivers Star Trek, de rencontrer des personnages des séries et plus encore.

Un autre jeu de bataille royale extrêmement populaire, Apex Legends, est de Respawn Entertainment (Titanfall) et, comme beaucoup de ce qui précède, propose des saisons avec de nouveaux contenus qui tombent régulièrement.

