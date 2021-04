Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans un mouvement majeur, Microsoft met à jour le fonctionnement des abonnements Xbox Live Gold, en supprimant lexigence pour vous davoir même un abonnement afin de jouer à des jeux multijoueurs gratuits en ligne.

La société a annoncé le 21 avril 2021 que chaque propriétaire de Xbox One , Xbox Series S et Xbox Series X peut jouer à des jeux multijoueurs gratuits sans Xbox Live Gold. Cela signifie que plus de 50 jeux - tels que Call of Duty: Warzone, Fortnite et Apex Legends - ne nécessiteront plus dabonnement.

Gardez à lesprit que Microsoft a récemment tenté daugmenter le prix de ses abonnements Xbox Live Gold par deux, mais il a rapidement inversé le cours après de nombreuses critiques, et maintenant, il supprime le mur de paiement pour les jeux multijoueurs gratuits. Microsoft ouvre également le chat de groupe Xbox et la fonctionnalité de recherche de groupes (LFG) dans le cadre du changement. Celles-ci étaient auparavant des fonctionnalités essentielles de Xbox Live Gold, et elles sont désormais gratuites pour tous les nouveaux propriétaires de Xbox .

Cependant, vous aurez toujours besoin dun abonnement Xbox Live Gold pour une Xbox 360.

Microsoft a également récemment annoncé quil changeait sa marque Xbox Live, pour simplement le réseau Xbox maintenant . Et il encourage activement les utilisateurs à rejoindre Xbox Game Pass, un service dabonnement avec plus de 100 jeux. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de ce service dans le guide détaillé de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.