Lévénement Xbox «Whats Next for Gaming» est annoncé pour les semaines à venir

(Pocket-lint) - Microsoft organiserait un événement majeur sur les jeux dans les semaines à venir, avant la fin du mois davril.

Surnommé "Whats Next for Gaming", ce sera virtuel, bien sûr, mais pourrait en révéler plus sur la plate-forme de jeu Xbox Series X / S (plutôt que sur les jeux eux-mêmes).

En effet, il sera programmé pour se dérouler avant Build - la principale conférence des développeurs de lentreprise qui a lieu chaque année et qui devrait commencer le 25 mai.

Il sera également séparé de Game Stack Live, un autre événement prévu le 20 avril qui se concentrera sur le développement de jeux.

Jespère que nous aurons un premier aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir sur les consoles Xbox lors de lévénement Whats Next for Gaming. On sattend à ce quelles soient déployées au cours des prochains mois, mais on nous a toujours promis quil y aura de nouveaux talents intéressants que nos consoles gagneront.

Il y aura également dautres événements de vitrine Xbox dédiés au cours des prochains mois - peut-être même quelque chose de proche de lE3 entièrement numérique en juin.

Cela devrait commencer à la mi-juin et lorganisateur ESA a confirmé que tout cela sera diffusé gratuitement. Aucune partie ne sera cachée derrière un paywall, apparemment.

Le salon numérique de lE3 2021 est un événement gratuit pour tous les participants. Nous sommes ravis de vous informer très bientôt de toutes les vraies nouvelles de lévénement. https://t.co/HzTzaQEosx - E3 (@ E3) 1er avril 2021

Ceci est contraire aux rapports précédents.

Écrit par Rik Henderson.