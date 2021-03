Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a organisé un événement de démonstration de jeux indépendants à la fin de la semaine dernière, au cours duquel elle a annoncé 22 nouveaux jeux qui seront ajoutés au Game Pass au cours des prochains mois.

En tête daffiche de la vague de jeux, dont beaucoup seront ajoutés dès le premier jour de leur sortie, est peut-être STALKER 2 - la suite tant attendue de 2007 Shadow of Chernobyl. Le RPG FPS de GSC Game World sera exclusif à Windows et Xbox Series X / S, ce dernier lobtiendra sur Game Pass dès le lancement.

On ne sait pas encore quand cela pourrait être, car cela semble encore raisonnable au début du développement, mais cela semble assez décent, même dans une bande-annonce publiée en juillet dernier.

Les autres jeux à venir sur Game Pass incluent Way to the Woods, Sable et Boyfriend Dungeon.

Certains arrivent sur PC, cloud et console, dautres uniquement sur la console. Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous.

Art du rallye (cloud et console)

Astria Ascending (cloud et console)

Backbone (cloud et console)

Boyfriend Dungeon (console et PC)

Craftopia (console et PC)

Dead Static Drive (console et PC)

Edge of Eternity (cloud et console)

Hello Neighbour 2 (cloud et console)

Bibliothèque de Ruina (cloud et console)

Petite sorcière dans les bois (cloud et console)

Moonglow Bay (cloud et console)

Narita Boy (cloud et console)

Personne ne sauve le monde (cloud et console)

Omno (cloud et console)

Recompiler (cloud, console et PC)

Sable (console et PC)

She Dreams Elsewhere (console et PC)

STALKER 2 (cloud et console)

The Ascent (cloud, console et PC)

Undungeon (cloud, console et PC)

Chemin vers les bois (cloud et console)

The Wild at Heart (console)

Écrit par Rik Henderson.