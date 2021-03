Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a officiellement renommé sa plate-forme en ligne de Xbox Live à Xbox Network et met à jour lexpérience Xbox pour inclure le nouveau nom, comme signalé pour la première fois par The Verge , qui a partagé une déclaration de Redmond confirmant le changement.

«Le réseau Xbox fait référence au service en ligne Xbox sous-jacent, qui a été mis à jour avec le contrat de service Microsoft », a déclaré un porte-parole de Microsoft. «La mise à jour de« Xbox Live »vers« Xbox network »vise à distinguer le service sous-jacent des abonnements Xbox Live Gold.»

Microsoft appelle la plate-forme en ligne de la Xbox Xbox Live. Il comprend la possibilité dinteragir avec des amis, de télécharger des jeux et plus encore. Xbox Live Gold est un service dabonnement payant qui vous permet de jouer à des jeux en ligne, et son nom ne va nulle part dans le cadre de cette nouvelle annonce de changement de marque. En fait, l abonnement Xbox Live Gold est un pilier du jeu Xbox depuis plus dune décennie.

Comme PlayStation Plus, il est obligatoire pour les jeux en ligne sur trois générations de consoles. Il coûte 9,99 $ par mois et donne non seulement accès aux jeux en ligne, mais également à des jeux mensuels gratuits via Games With Gold. Xbox offre également des avantages Xbox Live Gold avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend l accès au Xbox Game Pass , pour un total de 15 $ par mois.

Quoi quil en soit, certains utilisateurs de Twitter ont déjà remarqué le changement de nom / de marque sur leurs consoles Xbox. Voici un exemple:

Le tableau de bord ny fait plus référence en tant que Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl - Adam EvilBoris Fairclough (@EvilBoris) 20 mars 2021

Écrit par Maggie Tillman.