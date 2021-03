Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des fonctionnalités promises de la Xbox Series X et de la Series S lors du lancement était le jeu Dolby Vision - quelque chose qui nétait disponible sur aucune console antérieure.

Il semble maintenant que le format dimage soit testé par les utilisateurs de Xbox Alpha Ring, bien quil ne semble pas fonctionner comme nous lavions imaginé.

Auparavant, nous pensions que Dolby Vision serait disponible pour certains jeux pris en charge, avec le format HDR étendu faisant partie de loffre du titre. Cependant, selon John Archer de Forbes , les testeurs de téléviseurs ou de moniteurs Dolby Vision ont signalé que tous les jeux HDR sont désormais signalés comme Dolby Vision.

Cela signifie que les informations dimage les plus complètes sont en fait appliquées virtuellement par le système Xbox lui-même, plutôt quau niveau du développement.

Archer déclare également que la version de test ne fonctionne également quavec des signaux 4: 2: 2 60Hz, et non 4: 4: 4 à 120Hz.

Pour être juste envers Xbox, il sagit dun premier test de la fonctionnalité disponible pour un petit nombre de testeurs Alpha. Cela pourrait changer quand il est rendu disponible universellement:

"Comme nous lavons annoncé lannée dernière, nous sommes ravis dapporter la prise en charge de Dolby Vision pour les jeux sur nos nouvelles consoles Xbox en 2021. La fonctionnalité est actuellement en test et nous aurons plus à annoncer bientôt sur le calendrier de disponibilité générale et les fonctionnalités" la société a déclaré dans un communiqué.

Dolby Vision nest actuellement disponible que via des services de streaming, tels que Netflix et Disney +. Espérons que le problème qui a amené la Xbox à supprimer la prise en charge de la lecture Blu-ray Xbox One S et X 4K sera enfin résolu le plus tôt possible. Cela continue à sembler une étrange omission de la part de la Xbox Series X compte tenu.

Écrit par Rik Henderson.