La fonction Auto HDR de la Xbox arrive aux jeux PC

(Pocket-lint) - Lorsque les Xbox Series X et S sont sortis à la fin de lannée dernière, ils ont apporté quelques nouvelles astuces techniques, pour aller avec des augmentations de puissance et de vitesse. Lun deux était Auto HDR, un paramètre qui ajoute un HDR imité aux jeux qui ne sont pas livrés avec cette fonctionnalité.

Cela peut donner plus de profondeur dans les couleurs et des scènes plus riches même dans les jeux plus anciens, en tirant le meilleur parti des écrans avec la technologie HDR et en enrichissant votre catalogue arrière, et nous avons été impressionnés par tout ce que cela peut faire.

Maintenant, cette technologie se propage un peu plus dans le portefeuille de Microsoft - elle est disponible pour tester sur PC via le programme Windows Insider , débloquant potentiellement la fonctionnalité pour plus de 1000 jeux sur PC.

Cela fonctionne pour les jeux fonctionnant sur DirectX 11 ou 12, qui sont des versions relativement récentes, mais qui couvrent toujours une énorme tranche de titres et leur apportent de belles améliorations. Bien sûr, si vous trouvez que les visuels dun jeu ne fonctionnent pas très bien avec Auto HDR, vous pouvez toujours le désactiver.

La carte thermique ci-dessus de Microsoft vous donne une idée de la proximité avec laquelle Auto HDR peut imiter les détails supplémentaires fournis par le vrai HDR natif, et cest suffisamment impressionnant. Le paramètre ne devrait pas non plus être particulièrement pénible pour votre GPU - il nécessitera une petite augmentation des performances, mais rien détonnant, selon Microsoft.

Écrit par Max Freeman-Mills.