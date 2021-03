Le correctif de la manette sans fil Xbox devrait lempêcher de se déconnecter

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière mise à jour du système pour la Xbox Series X et la Xbox Series S na pas seulement ajouté la compatibilité avec le prochain casque sans fil Xbox et les cases à cocher pour Auto HDR et FPS Boost, elle a résolu un problème qui a tourmenté les deux consoles depuis le lancement.

Sur certains jeux - notamment Assassins Creed Valhalla - la dernière manette sans fil Xbox se déconnectait de manière aléatoire et refusait de se connecter à nouveau, nécessitant souvent un cycle complet darrêt et de redémarrage.

Ce nest pas une erreur que nous avions rencontrée sur la Xbox One S ou la Xbox One X auparavant, et apparemment exclusive à la nouvelle version du contrôleur, aux nouvelles consoles Xbox, ou aux deux.

Maintenant, il a été corrigé, hourra!

Beaucoup de nouvelles Xbox cette semaine, mais au cas où vous lauriez manqué, nous avons publié hier notre mise à jour du système Xbox de mars.



En plus des nouvelles fonctionnalités, cette version corrige également la plupart des déconnexions du contrôleur signalées par les joueurs.



Continuez à recevoir vos commentaires. https://t.co/bltTsL6Lty - Jason Ronald (@jronald) 10 mars 2021

En plus de la fin du problème, vous verrez maintenant une nouvelle option lorsque vous sélectionnez "gérer le jeu et les modules complémentaires" sur nimporte quel jeu de votre bibliothèque. Sous "Options de compatibilité", vous pourrez activer ou désactiver le HDR automatique et le FPS Boost sur les jeux qui prennent en charge lun ou lautre.

Certains préfèrent la gamme de couleurs et les paramètres de contraste dorigine pour les jeux plus anciens, donc être en mesure de désactiver Auto HDR sera très bien accueilli par eux, nous pensons.

FPS Boost nest actuellement disponible que sur une poignée de jeux. Dautres devraient être ajoutés à la liste prochainement.

