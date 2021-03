Tous les jeux Bethesda seront disponibles sur Xbox Game Pass le 12 mars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lacquisition de Bethesda par Microsoft est récemment devenue définitive, de sorte que la société annonce maintenant 20 jeux existants qui apparaîtront sur Xbox Game Pass - y compris Doom, The Elder Scrolls et Fallout - à partir du 12 mars 2021.

Selon Microsoft, 16 des titres Bethesda seront également disponibles sur Xbox, PC et xCloud, et certains dentre eux "bénéficieront également de FPS Boost sur Xbox Series X / S". En dautres termes, une poignée de jeux offrira des améliorations de la fréquence dimages via le nouveau FPS Boost de Xbox.

Nous avons un guide sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, mais essentiellement, FPS Boost est une technologie intelligente qui double voire quadruple la fréquence dimages des jeux Xbox One existants pour jouer sur la Xbox Series X / S. Il est appliqué au niveau du système par la Xbox, il nest donc pas nécessaire quun développeur change ou remasterise son jeu. Vous aurez besoin dun téléviseur capable de 60 Hz ou 120 Hz respectivement pour profiter de cette fonctionnalité.

Quoi quil en soit, voici la liste complète des 20 jeux Bethesda à venir sur Xbox Game Pass ainsi que la plate-forme sur laquelle ils seront jouables:

Dishonored Definitive Edition - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Dishonored 2 - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Doom (1993) - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Doom II - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Doom 3 - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Doom 64 - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Doom Eternal - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud The Elder Scrolls III: Morrowind - Console et PC

- Console et PC The Elder Scrolls IV: Oblivion - Console et PC

- Console et PC The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud The Elder Scrolls Online - Cloud et console

- Cloud et console The Evil Within - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Fallout 4 - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Fallout 76 - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Fallout: New Vegas - Console

- Console Prey - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Rage 2 - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Wolfenstein: The New Order - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Wolfenstein: The Old Blood - Console, PC et Cloud

- Console, PC et Cloud Wolfenstein: Youngblood - Console, PC et Cloud

Microsoft a acheté Bethesda Softworks et ses studios associés pour 7,5 milliards de dollars (5,85 milliards de livres sterling). Le patron de Xbox, Phil Spencer, a annoncé pour la première fois en septembre dernier que la société avait conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media - la société mère de Bethesda, id Software, Arkane et les autres studios révolutionnaires derrière des jeux tels que Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored et Deathloop.

Écrit par Maggie Tillman.