(Pocket-lint) - Lacquisition par Xbox de ZeniMax Media, y compris les Bethesda Game Studios, est enfin terminée . Cela entraînera larrivée dune pile de nouveaux jeux sur Xbox Game Pass plus tard cette semaine.

Cela signifiera également que certains futurs jeux Bethesda seront exclusifs à Xbox et Windows, au moins selon Phil Spencer.

Dans un article de blog sur Xbox Wire, Spencer a déclaré: "Avec lajout des équipes de création Bethesda, les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox , PC et Game Pass seront le meilleur endroit pour découvrir les nouveaux jeux Bethesda, y compris certains nouveaux titres dans le futur qui sera exclusif aux joueurs Xbox et PC. "

Cela pourrait choquer certains propriétaires de PlayStation 5, qui avaient limpression que lacquisition ne changerait pas les modèles de sortie de Bethesda.

Nous doutons que les futures exclusivités se situent dans les royaumes dElder Scrolls 6 ou des suites de Fallout, mais qui sait?

La gamme complète de nouveaux studios qui ont été ajoutés dans le cadre du rachat comprend également Arkane, mais lexclusivité chronométrée de PlayStation sur Deathloop sera toujours honorée.

MachineGames, Alpha Dog, Roundhouse Studios, Tango Gameworks et ZeniMax Online Studios font également partie de laccord, tout comme id Software.

"Nous aurons plus à partager sur ce qui va suivre pour nos équipes plus tard cette année. En attendant, pour célébrer correctement ce moment spécial, nous ajouterons des jeux Bethesda supplémentaires dans le Xbox Game Pass plus tard cette semaine. Restez à lécoute pour plus de détails", a ajouté Spencer.

Écrit par Rik Henderson.