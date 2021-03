Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft teste une nouvelle version de son navigateur Edge pour Xbox Series X / S et Xbox One. Il est basé sur la plate-forme Chromium, tout comme le dernier navigateur Edge pour Windows et Mac.

Disponible pour les testeurs Xbox dans le "groupe Alpha Skip-Ahead", la nouvelle version dEdge ressemble plus à celle que vous utiliseriez sur un ordinateur de bureau et est plus compatible avec les sites.

Selon The Verge, il est encore un peu bogué et ne prend pas en charge la souris et le clavier pour le moment, mais un aspect intéressant est que, comme il fonctionne comme Google Chrome, il est compatible avec Stadia.

Cela signifie quune fois la sortie terminée, les joueurs de Stadia et Stadia Pro pourraient techniquement jouer à leurs jeux via une Xbox - tout comme ils le peuvent via un navigateur Web sur un PC, un Mac ou un Chromebook.

Cela vous permettrait de conserver tous vos jeux au même endroit, nous supposons - bien que nous ne puissions pas vraiment penser à de nombreuses autres raisons pour lesquelles vous voudriez à la fois un abonnement Xbox et Stadia. Labonnement à Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend laccès à xCloud, est sûrement plus intéressant dans ce sens.

Pourtant, cest une option et, en échangeant Edge vers la version Chromium, cela louvre de toute façon à beaucoup plus de jeux et dexpériences dans le navigateur.

Espérons que la première version publique sera bientôt publiée.

Écrit par Rik Henderson.