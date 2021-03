Xbox pourrait bientôt ajouter le streaming 1080p à xCloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a de grands projets pour son service de streaming de jeux xCloud , y compris le support iOS et une application PC dédiée. Cependant, sil veut quil fonctionne sur des écrans plus grands - tablettes et moniteurs, par exemple - il doit vraiment aborder la résolution.

À lheure actuelle, les jeux xCloud fonctionnent en 720p - ce qui est idéal pour un écran de téléphone ne dépassant pas 6,5 pouces, mais ne le coupera pas sur quelque chose de plus grand. Cest pourquoi la société testerait le streaming 1080p.

Cela le mettra en conformité avec Google Stadia (pour les membres non-Pro) et Nvidia GeForce Now. Cela permettra également de voir plus de détails, dautant plus que la société est également en train de basculer ses serveurs de la Xbox One vers le matériel Xbox Series X.

Une source a envoyé à Windows Central une capture décran de Hellblade: Senuas Sacrifice joué en 1920 x 1080 pour preuve. Le site a également récupéré le même jeu via son propre flux xCloud pour montrer la différence.

Espérons que nous verrons bientôt une version grand public de la technologie de streaming améliorée.

Dans dautres nouvelles de xCloud, Tom Warren de The Verge a récemment jeté un coup dœil à la prochaine application Windows susmentionnée.

scoop: voici un aperçu de lapplication xCloud inédite de Microsoft pour Windows. Cette application vous permet de diffuser des jeux Xbox à partir dune console Xbox Series X / S ou de xCloud. Détails complets ici: https://t.co/ymyjQDmaeH pic.twitter.com/V3U3PXe7LO 27 février 2021

En plus de diffuser des jeux xCloud, il permettra aux utilisateurs de jouer à distance à des jeux de leur Xbox Series X / S dans leur gloire de nouvelle génération.

