GPU Xbox Series S obligeant les développeurs à faire des compromis

(Pocket-lint) - La décision de Microsoft de publier une console nouvelle génération moins chère, quoique moins spécifiée, sous la forme de la Xbox Series S, sest avérée un grand succès. Cest un excellent moyen de jouer à des jeux de nouvelle génération sans autant de dépenses initiales (si vous pouvez en obtenir un avant les scalpers, bien sûr).

Cependant, bien que clairement une excellente entrée dans cette dernière vague de consoles, la Xbox Series S offre également aux développeurs une nuit sans sommeil, semble-t-il. Cela pourrait également amener certains à repenser leurs plans en matière dajout des meilleures nouvelles fonctionnalités technologiques à leurs jeux Xbox.

Cela est dû au fait que, bien quil soit capable de lancer de rayons et de certaines des autres magies magiques de la Xbox Series X, le S dispose également dun processeur graphique fortement tronqué. Il dispose dun GPU capable de 4 TFLOP de puissance par rapport aux 12 TFLOP de la série X. Et cela rend plus difficile pour les équipes de développement de sassurer que leurs jeux fonctionnent au mieux - du moins, cest lopinion du CTO de 4A Games, Oleksandr Shyshkovtsov.

"La RAM nest pas un problème pour nous (actuellement), mais les performances du GPU présentent des défis pour les futurs titres", a-t-il déclaré lors dun entretien avec Wccfech. "Notre moteur de rendu actuel est conçu pour une résolution spatiale et temporelle élevée (4K60). Il est par nature stochastique. Abandonner lun de ceux-ci nous obligerait à faire des calculs plus coûteux, ce qui réduirait encore plus les performances. Nous avons une solution de compromis pour le moment, mais je suis pas encore satisfait. "

Le studio travaille actuellement sur la mise à niveau de nouvelle génération pour Metro Exodus , qui sortira dans les mois à venir - probablement au printemps.

Cela promettait 60 ips et le traçage de rayons, même pour la Xbox Series S. Cependant, il semble que les plus grands soucis du développeur soient de mettre à jour les futurs titres Metro de la série S.

Néanmoins, compte tenu du nombre de jeux déjà exécutés sur la console et de la capacité de 4A Games, nous sommes sûrs que tout fonctionnera bien.

Écrit par Rik Henderson.