(Pocket-lint) - Après des mois de spéculations, Mediatonic a confirmé que Fall Guys se dirigeait enfin vers Xbox.

À partir de cet été, Fall Guys: Ultimate Knockout sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X / S. Il y a peu dautres détails pour linstant, mais un tweet officiel montre un Fall Guy attrapant une manette sans fil Xbox et sexclamant une marque "woo-hoo".

Quelquun a-t-il dit XBOX?



Je jure que jai entendu quelquun dire XBOX



Fall Guys arrive sur Xbox Series XIS et Xbox One



ÉTÉ 2021



- Fall Guys Season 3.5 (@FallGuysGame) 18 février 2021

Cela fait suite à Nintendo Direct de mercredi, où il a été annoncé que Fall Guys serait également disponible sur Nintendo Switch à peu près au même moment.

Le jeu en est maintenant à sa troisième saison pour PC et PlayStation, après avoir été un énorme succès lorsquil a été initialement offert aux propriétaires de PS4 dans le cadre de PS Plus lannée dernière.

Les joueurs prennent le contrôle dun "haricot" dans lun des jeux de bataille royale les plus stupides (et les plus amusants). De tous les joueurs en ligne, vous devez être lun des rares joueurs restants à chaque tour - avec des tours individuels et en équipe offrant un gameplay différent tout au long.

Lobjectif principal est de gagner de la monnaie dans le jeu à dépenser en objets esthétiques et en costumes.

Nous ne savons pas encore si Fall Guys: Ultimate Knockout fera partie du Xbox Game Pass lors de son lancement, comme indiqué précédemment, mais cela prouvera un coup sûr de toute façon.

Écrit par Rik Henderson.