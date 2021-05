Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant que Microsoft ne publie les consoles Xbox Series X et Series S , il détaillait quelques fonctionnalités pratiques quils ajouteraient aux jeux rétrocompatibles.

Auto HDR en est un - qui ajoute un effet HDR sur les anciens jeux hérités, tels que les titres Xbox 360. Quick Resume en est un autre - il permet à une poignée de jeux de rester en pause et de démarrer instantanément dès que vous les sélectionnez.

Mais le plus impressionnant est peut-être FPS Boost. Il permet à certains jeux Xbox One de fonctionner avec des fréquences dimages améliorées sur les dernières consoles, automatiquement et sans aucune assistance supplémentaire des développeurs. Il pourrait également être appliqué à la Xbox 360 et aux jeux Xbox originaux à lavenir.

Voici donc une explication de ce quil fait, des jeux compatibles et comment lobtenir.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 4 Peut 2021

FPS Boost est une technologie intelligente qui double, voire quadruple la fréquence dimages des jeux Xbox One existants pour jouer sur la Xbox Series X / S.

Il est appliqué au niveau du système par la Xbox elle-même, il nest donc pas nécessaire quun développeur change ou remasterise son jeu. Ceci est différent de certaines rééditions déditeurs ou de certains jeux "optimisés pour Xbox Series X / S". Elle nest également applicable que sur certains jeux annoncés comme compatibles.

De nombreux titres annoncés jusquà présent sont désormais capables de fonctionner à 60 images par seconde verrouillées - alors quils étaient à lorigine verrouillés à 30 images par seconde. Certains obtiennent même un coup de pouce jusquà 120 ips.

Vous aurez besoin dun téléviseur capable de 60 Hz ou 120 Hz respectivement, mais vous naurez rien à faire dans les paramètres de votre Xbox pour en bénéficier.

Il convient de noter que les jeux peuvent fonctionner à une résolution réduite lorsque FPS Boost est actif. Cependant, vous pouvez activer ou désactiver manuellement FPS Boost (et Auto HDR) dans les options de compatibilité de lécran de gestion de jeu pour chaque titre respectif.

Pour ce faire, dirigez-vous vers le jeu dans votre bibliothèque de jeux, appuyez sur le bouton doptions, faites défiler vers le bas jusquà "gérer le jeu et les modules complémentaires", cliquez dessus et vous devriez voir "options de compatibilité" sur la page suivante (sur la gauche- côté). Cliquez dessus et vous pouvez utiliser la case à cocher FPS Boost si le jeu le prend en charge.

Certains titres dont la résolution est affectée nactiveront pas automatiquement FPS Boost.

Vous pouvez également voir si un jeu que vous exécutez a FPS Boost (et Auto HDR) activé en appuyant sur le bouton Xbox de votre manette pendant que vous jouez et un indicateur de superposition de guide apparaîtra dans le coin supérieur droit vous indiquant si les fonctionnalités sont activées. ou pas.

À lheure actuelle, près de 100 jeux sont activés par FPS Boost. Xbox espère augmenter ce nombre régulièrement. Vous pouvez voir ci-dessous quels jeux fonctionnent avec FPS Boost.

Tous les jeux offrent jusquà 60 images par seconde, sauf indication contraire.

Isolation extraterrestre *

Anthem - pas de FPS Boost sur la série S *

Assassins Creed III Remasterisé

Assassins Creed Rogue Remasterisé

Assassins Creed La Collection Ezio

Assassins Creed: Unity

Battle Chasers: Nightwar (120 ips) *

* Battlefield 1 (120 ips) - pas de FPS Boost sur la série S *

- pas de FPS Boost sur la série S * Battlefield 4 (120 ips) *

* Battlefield V (120 ips) - pas de FPS Boost sur la série S *

- pas de FPS Boost sur la série S * Battlefield Hardline (120 ips) *

* Édition complète Beholder *

Dead Island Definitive Edition - pas de FPS Boost sur la série S

Dead Island: Riptide Definitive Edition - pas de FPS Boost sur la série S

Deus Ex Mankind Divisé

Dirt 4 (120 ips) - pas de FPS Boost sur Xbox Series S

- pas de FPS Boost sur Xbox Series S Dishonored: édition définitive *

Dishonored: la mort de létranger

Dont Starve: Giant Edition (120 ips) *

* Dragon Age: Inquisition *

Défenseurs du donjon II

Dying Light - pas de FPS Boost sur la série S

Fallout 4 *

Fallout 76 *

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Gears of War 4 *

Jouez au golf avec vos amis (120 ips) *

* Halo Wars 2 *

Halo: Assaut Spartiate (120 ips) *

* Hollow Knight: Édition Cœur-du-Vide (120 ips) *

* Homefront: la révolution

Hyperscape (120 ips)

Économiseur dîle (120 ips)

Lego Batman 3: Au-delà de Gotham

Lego Jurassic World

Lego Marvel Superheroes (120fps sur la série X)

Lego Marvel Super Heroes 2

Lego Marvels Avengers (120fps sur la série X)

Lego Star Wars: Le réveil de la force

Lego The Hobbit (120fps sur la série X)

Lego Les Indestructibles

Lego World - pas de FPS Boost sur la série S

La vie est étrange

Life is Strange 2 - pas de FPS Boost sur la série S

Seigneurs des morts

Mad Max (120 ips sur la série X)

Metro 2033 Redux (120 ips)

Metro Last Light Redux (120 ips)

Mirrors Edge Catalyst (120 ips) - pas de FPS Boost sur la série S *

- pas de FPS Boost sur la série S * Monster Energy Supercross 3

MotoGP 20 - uniquement sur la Série S *

Sortir (120 ips)

Mon ami Pedro (120fps)

Mon temps à Portia *

Nouveau conte de Super Lucky (120 ips) *

* Trop cuit 2 (120 ips) *

* Paladins (120 ips)

Plants vs Zombies: Bataille pour Neighbourville (120 ips) *

* Plants vs Zombies: Garden Warfare (120 ips) *

* Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (120 ips) *

* Power Rangers: Battle for the Grid (120 ips) *

* Proie *

Mer de solitude *

Shadow of the Tomb Raider: édition définitive

Shadow Warrior 2 - pas de FPS Boost sur la série S *

Sleeping Dogs: édition définitive

Châtiment (120 ips)

Tireur délite 4 *

Star Wars: Battlefront (120 ips) *

* Star Wars: Battlefront II (120 ips) - pas de FPS Boost sur la série S *

- pas de FPS Boost sur la série S * Raide - uniquement sur la série S *

Conte de Super Lucky (120 ips) *

* Superhot (120 ips)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition *

Le mal en 2

Les jardins entre (120 ips) - 60 ips sur la série S *

- 60 ips sur la série S * Le jeu vidéo Lego Movie (120fps)

Le jeu vidéo Lego Movie 2

Titanfalll (120 ips) - pas de FPS Boost sur la série S *

- pas de FPS Boost sur la série S * Titanfalll 2 (120 ips) *

* Tom Clancys The Division

Tomb Raider: édition définitive

Service de livraison totalement fiable (120 ips) *

* Hôpital Two Point *

UFC 4 *

Démêler 2 (120 ips) *

* Héros indisciplinés (120 ips) *

* Jeu doie sans titre (120 ips) *

* Terres désolées 3 *

Chiens de garde 2

Chiens de garde

Yakuza 6: Le chant de la vie *

* Ces jeux sont disponibles dans le cadre du Xbox Game Pass afin que vous puissiez les essayer immédiatement si vous êtes membre.

Écrit par Rik Henderson.