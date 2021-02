Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avant que Microsoft ne publie les consoles Xbox Series X et Series S , il détaillait quelques fonctionnalités pratiques quils ajouteraient aux jeux rétrocompatibles.

Auto HDR en est un - qui ajoute un effet HDR sur les anciens jeux hérités, tels que les titres Xbox 360. Quick Resume en est un autre - il permet à une poignée de jeux de rester en pause et de démarrer instantanément dès que vous les sélectionnez.

Maintenant, une nouvelle technologie a été ajoutée pour améliorer les anciens titres, et cest probablement la plus impressionnante à ce jour.

FPS Boost permet à certains jeux Xbox One de fonctionner avec des fréquences dimages améliorées, automatiquement et sans aucune assistance supplémentaire des développeurs. Il pourrait également être appliqué à la Xbox 360 et aux jeux Xbox originaux à lavenir.

Voici donc une explication de ce quil fait, des jeux compatibles et comment lobtenir.

FPS Boost est une technologie intelligente qui double, voire quadruple la fréquence dimages des jeux Xbox One existants pour jouer sur la Xbox Series X / S.

Il est appliqué au niveau du système par la Xbox elle-même, il nest donc pas nécessaire quun développeur change ou remasterise son jeu. Ceci est différent de certaines rééditions déditeurs ou de certains jeux "optimisés pour Xbox Series X / S". Elle nest également applicable que sur certains jeux annoncés comme compatibles.

La plupart des titres annoncés jusquà présent sont désormais capables de fonctionner à 60 images par seconde verrouillées - alors quils étaient à lorigine verrouillés à 30 images par seconde. Un, New Super Luckys Tale, obtient même un coup de pouce jusquà 120 ips.

Vous aurez besoin dun téléviseur capable respectivement de 60 Hz ou 120 Hz, mais vous naurez rien à faire dans les paramètres de votre Xbox pour en bénéficier.

Un jeu fonctionnant avec FPS Boost activé obtiendra une fenêtre contextuelle à lécran lorsque vous le démarrez - un peu comme vous le faites lorsque Auto HDR ou Quick Resume est activé.

À partir du printemps, vous pourrez activer ou désactiver manuellement FPS Boost (et Auto HDR) dans de nouvelles options de compatibilité sur lécran de gestion du jeu.

À lheure actuelle, seuls cinq jeux sont activés par FPS Boost, mais Xbox espère augmenter considérablement ce nombre à lavenir. Vous pouvez voir ci-dessous quels jeux fonctionnent avec FPS Boost.

Tous les jeux sont verrouillés à 60 ips, sauf indication contraire.

Far Cry 4

Nouveau conte de Super Lucky (120 ips)

Tireur délite 4

UFC 4

Chiens de garde 2

Deux des jeux jusquà présent - Sniper Elite 4 et New Super Luckys Tale - sont disponibles dans le cadre du Xbox Game Pass afin que vous puissiez les essayer immédiatement si vous êtes membre.

Écrit par Rik Henderson.