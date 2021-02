Voici à quoi ressemble Xbox xCloud dans un navigateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft prévoit de lancer prochainement l accès par navigateur Web à son service de jeu xCloud , dabord en avant-première publique.

Ses propres employés ont testé la version Web de sa plate-forme de streaming de jeux dans le cloud et, une fois prête, elle pourrait bientôt être lancée pour une utilisation sur ordinateur et tablette.

La cible la plus évidente est iOS, laccès iPhone et iPad à xCloud étant quelque chose que le patron de Xbox , Phil Spencer, a promis depuis le lancement du service.

The Verge prétend avoir pris connaissance des plans à partir de ses sources, ainsi que des captures décran du service exécuté dans un navigateur.

On dit que le front-end sera simple, un peu comme sur Android, avec des recommandations de jeux, la possibilité de reprendre les jeux auxquels vous avez joué récemment, et de trouver et jouer à lun des titres disponibles sur Xbox Game Pass Ultimate.

Comme pour laccès existant à xCloud (ou Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate, pour lui donner son nom complet), vos sauvegardes de parties seront également stockées dans le cloud. Et vous pourrez enregistrer un jeu sur une Xbox One ou une Xbox Series X / S pour continuer via le service de streaming - et vice versa.

Xbox Game Pass Ultimate coûte 10,99 £ par mois et comprend plus de 300 jeux à télécharger et jouer sur une Xbox par mois, ainsi que laccès à la bibliothèque EA et à dautres avantages. Vous pouvez en savoir plus ici: Quest-ce que le Xbox Game Pass, quels jeux obtenez-vous et combien cela coûte-t-il?

The Verge affirme que laperçu public de xCloud via un navigateur Web sera disponible à partir du printemps.

Écrit par Rik Henderson.