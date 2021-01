Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vendredi, Xbox a annoncé une hausse de prix pour Xbox Live Gold . Il devait augmenter de 1 $ par mois.

Cependant, à la fin de la même journée, il a fait marche arrière ... massivement. En fait, non seulement il a retiré la hausse des prix, mais il offrira bientôt quelque chose que tous les joueurs Xbox réclament depuis lépoque de la Xbox 360 - des jeux multijoueurs gratuits seront disponibles pour jouer en ligne gratuitement. Vous naurez plus besoin dun abonnement Gold pour jouer à des jeux comme Fortnite.

Certains pourraient voir cela comme une erreur de la Xbox, mais il est extrêmement positif quune entreprise ait réellement écouté ses clients et ait rapidement remédié à quelque chose à laquelle ils sopposaient - même en donnant une incitation supplémentaire.

"Nous nous sommes trompés aujourdhui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie vitale du jeu et nous navons pas réussi à répondre aux attentes des joueurs qui comptent dessus tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas le faire. changer les prix Xbox Live Gold », a-t-il déclaré dans un article sur le blog Xbox Wire .

"Nous transformons ce moment en une opportunité de rendre Xbox Live plus conforme à la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous naurez plus besoin dun abonnement Xbox Live Gold pour jouer ces jeux sur Xbox. Nous travaillons dur pour apporter ce changement dès que possible dans les mois à venir. "

Labonnement Xbox Live Gold est un pilier du jeu Xbox depuis plus dune décennie. Comme PS Plus, il est obligatoire pour les jeux en ligne sur trois générations de consoles. Cette dernière nouvelle sera bien accueillie par de nombreux parents qui ne peuvent tout simplement pas se permettre des services supplémentaires.

