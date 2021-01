La Xbox Series S est maintenant disponible sur Amazon UK

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous navez pas encore réussi à obtenir une pré-commande de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S , Amazon UK a maintenant un stock de la série S en direct - voici les derniers liens vers les offres:

Le stock de la Xbox Series X et de la Xbox Series S est encore généralement rare, bien quil semble que la série S commence à devenir un peu plus facilement disponible, que ce soit pour acheter directement ou via un abonnement mensuel Xbox All Access .

Cela signifie que vous payez des frais mensuels pendant 24 mois, qui incluent labonnement Xbox Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires.

La Xbox Series X aurait dépassé les ventes de la série S de 2 à 1 jusquà présent, il nest donc pas étonnant que le stock soit beaucoup plus rare.

Dans notre revue Xbox Series S, nous avons dit: "La plus petite et la moins chère entrée dans le jeu de nouvelle génération est ... un excellent point de départ pour ceux qui ne sont pas aussi hardcore que les autres, mais qui veulent toujours un appareil très performant.

"La Xbox Series S est amusante, conviviale et constitue une mise à niveau importante sur la Xbox One - même si vous devrez peut-être mettre de largent de côté pour un disque dur externe ou deux."



