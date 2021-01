La manette sans fil Xbox sera bientôt disponible en rouge pulsé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox introduit une nouvelle couleur dans sa nouvelle gamme de manettes sans fil.

Le nouveau contrôleur a été publié avec les consoles Xbox Series X et Series S , ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités et un design raffiné. Et il est également rétrocompatible, il peut donc également être utilisé sur Xbox One.

Le seul problème était que la dernière génération nétait disponible quen trois couleurs: noir de carbone, blanc robot et bleu choc. Étant donné que le contrôleur quil a remplacé était disponible dans une myriade de styles et de couleurs différents - y compris des milliers de conceptions potentielles grâce à la personnalisation, il semblait dommage quil ny ait pas plus doptions.

Il semble maintenant que la Xbox reprenne cette voie, avec lintroduction de la version rouge pulsé de la manette sans fil Xbox.

Il sera disponible à partir du 9 février sur «la plupart des marchés Xbox» et coûtera 64,99 $ aux États-Unis. Nous nous attendons à ce quil soit de 54,99 £ au Royaume-Uni, le même prix que les variantes existantes.

Les propriétaires de Xbox en Chine lobtiennent plus tôt - à partir de demain, le 12 janvier, en fait.

La dernière manette sans fil Xbox dispose dun D-Pad amélioré, dune connectivité sans fil meilleure et plus efficace et dun port USB-C pour charger une batterie de première partie en option.

Sinon, il utilise toujours des piles AA.

Écrit par Rik Henderson.