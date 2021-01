Minecraft Earth va fermer dans quelques mois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Même des années plus tard, dautres développeurs tentent toujours de capturer la foudre dans une bouteille qui a marqué lapparition de Pokemon Go sur le marché mobile. Son utilisation de la RA et du monde extérieur a capturé limagination et est devenue un énorme succès.

Minecraft World nest sur la scène que depuis peu de temps et est lun des jeux les plus ambitieux à avoir repris la formule de base et à limiter. Il voit les joueurs se promener dans le monde réel, se dérouler à travers des événements et des constructions fabriqués à partir des blocs caractéristiques de Minecraft, avec lesquels ils peuvent interagir.

Le jeu semble cependant ne pas avoir trouvé le public quil espérait, le problème central étant la pandémie mondiale qui garde tout le monde à la maison, plutôt que de pouvoir se promener librement.

Minecraft Earth est donc interrompu, avec une période de ralentissement qui commence maintenant pour faciliter le changement. Une nouvelle mise à jour apporte quelques ajustements immédiats, pour accélérer la progression tant quelle est encore disponible, et pour supprimer les achats intégrés qui étaient auparavant disponibles.

Ensuite, le 30 juin, il sarrêtera complètement, même pour les installations existantes, avant que le 1er juillet ne voit un effacement de toutes les données du joueur pour aggraver la suppression. Pour atténuer le coup, cependant, quiconque a dépensé de largent dans le jeu recevra gratuitement lédition Bedrock de Minecraft, et les magasins existants de devises premium dans le jeu seront convertis pour travailler sur le marché Minecraft.

