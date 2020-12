Les serveurs Halo Xbox 360 seront désactivés en 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox 360 sera effectivement, finalement tuée en décembre prochain, lorsque les services en ligne de lune de ses plus grandes séries de jeux seront supprimés.

Les services de jeux Halo pour Xbox 360 ne fonctionneront plus à partir de décembre 2021. Cela signifie également que quiconque joue à la version Xbox 360 dun jeu Halo sur Xbox One ou Xbox Series X / S ne pourra plus utiliser ses modes en ligne à partir de cette période. .

Les jeux en question sont les versions Xbox 360 de Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, Halo: Reach et Halo Wars. Halo Spartan Assault sera également affecté.

Tous les aspects non en ligne de chaque jeu devraient toujours fonctionner.

Il existe des versions Xbox One natives de bon nombre de ces jeux, y compris ceux de The Master Chief Collection, qui continueront à être pris en charge et à fonctionner comme ils le font actuellement.

«Chez 343 Industries, nos équipes sont entièrement concentrées sur l’avenir de Halo. Des mises à jour et améliorations importantes du MCC et du passage au PC, à l’avenir de la franchise avec Halo Infinite - nous travaillons pour offrir de grandes expériences pendant des années. à venir », a écrit le développeur 343 dans un article de blog.

«À cette fin, nous annonçons aujourdhui notre intention de mettre fin à nos anciens services Halo Xbox 360 afin de nous concentrer pleinement sur lavenir de la franchise. Dans environ un an, en décembre 2021, les services en ligne pour les anciens titres Halo Xbox 360 cesseront. Propriétaires de ces titres pourront toujours jouer à ces jeux indéfiniment, cependant, certaines fonctionnalités et expériences en ligne, en particulier le matchmaking en ligne, seront limitées ou désactivées. "

Écrit par Rik Henderson.