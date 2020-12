Perfect Dark de retour, repensé pour Xbox Series X et S

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le jeu de tir classique N64 de Rare, Perfect Dark, est de retour - cette fois pour la famille de consoles Xbox , y compris la Xbox Series X et la Xbox Series S.

Annoncé lors des Game Awards le jeudi 10 décembre, le renouveau «repensé» des aventures despionnage de Joanna Dark est développé par The Initiative, un studio raisonnablement nouveau qui se trouve sous légide des Xbox Game Studios.

Nous ne savons pas encore grand chose sur le jeu ou sa date de sortie, mais supposons quil sera publié sur Xbox One ainsi que sur les consoles de nouvelle génération de Microsoft.

Une bande-annonce dannonce a été diffusée lors de la remise des prix.

Perfect Dark a été initialement publié par Nintendo pour le N64 en 2000. Cétait un successeur spirituel de GoldenEye 007 - peut-être le plus grand N64 jamais créé - et avait un gameplay et des thèmes FPS similaires. Le multijoueur en écran partagé était similaire et nécessitait un pack dextension de mémoire pour fonctionner, il était tellement avancé pour son époque.

Une suite, Perfect Dark Zero est sortie pour la Xbox 360 en 2005, et une version remasterisée de loriginal a également été intégrée à la console.

Les deux jeux ont été réédités sur la Xbox One grâce à une compatibilité descendante dans le cadre de la compilation Rare Replay. Ils peuvent également être joués sur la Xbox Series X / S si vous souhaitez consulter lhistorique avant la sortie future du nouveau jeu.

Écrit par Rik Henderson.