(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator a été lun des rares jeux à vraiment captiver limagination des gens cette année, pendant des périodes difficiles qui ont laissé les gens se sentir plus quun peu enfermés. Son approche du monde entier ressemblait à une véritable liberté dexplorer des endroits vraiment époustouflants.

Cependant, pour le moment, vous avez besoin dun PC costaud pour le jouer dune manière qui ressemble à ce que les développeurs lavaient prévu, avec des détails décents et une fréquence dimages réellement supportable, ce qui a placé une limite évidente au nombre de personnes capables de prendre. partie.

Cela changera lété prochain, cependant, lorsque le jeu fera son chemin vers Xbox Series X et Series S via Xbox Game Pass, apportant lexpérience complète de la simulation de vol sur votre canapé.

Nous navons pas beaucoup plus de détails sur la façon dont les développeurs parviennent à insérer un jeu aussi exigeant sur les consoles, mais le fait que la bande-annonce ci-dessus soit apparemment capturée en 4K natif à partir dune série X est puissant, impressionnant.

Il sera intéressant de voir les tarifs de la série S, mais vous pouvez probablement vous attendre à une sorte de réduction de la résolution, au moins.

Nous en saurons sans doute plus sur la version console dans les mois qui ont précédé sa sortie, et à un moment donné, nous aurons une date plus précise à attendre, mais quoi quil en soit, il arrivera immédiatement au Game Pass lors de son lancement, ce qui le rendra accessible. à encore plus de gens que jamais.

Écrit par Max Freeman-Mills.