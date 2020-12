Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Xbox Game Pass a fait lajout majeur de labonnement EA Play à sa gamme déjà impressionnante plus tôt cette année, la meilleure offre en matière de jeu sest encore améliorée. Cependant, certaines personnes se demandaient peut-être sil sagissait dun accord à court terme pour attirer lattention sur les deux services.

On dirait que cest le contraire du cas, après une interview donnée par Aaron Greenberg, responsable marketing pour Xbox, à Gaming Bible, dans laquelle il a confirmé que laccord est plutôt à plus long terme, et que les joueurs peuvent donc sattendre à conserver laccès. à EA Play "pendant un certain temps".

Il a ensuite comparé le cœur du Xbox Game Pass, la gamme Xbox Originals, au contenu interne de Netflix, alors que quelque chose comme EA Play ressemble plus à lune de ses émissions sous licence - cependant, ces émissions sont souvent sur les services depuis des années à un temps, donc il y a clairement beaucoup de temps pour courir sur ce partenariat.

Pour les joueurs, cela signifie une liste dexcellents titres EA à ajouter à loffre auparavant importante et une réduction de 10% lorsquils achètent des titres plus récents qui ne sont pas inclus, comme FIFA 21, une fois que leurs versions dessai ont été pleinement explorées.

Il existe également dautres avantages, notamment un essai de 30 jours relativement récent pour les nouveaux comptes Disney +, de sorte que Microsoft cherche clairement à encourager de nouvelles inscriptions en ce moment, ce qui ne peut être que bon pour les consommateurs qui franchissent le pas.

Écrit par Max Freeman-Mills.