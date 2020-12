Halo Infinite a été repoussé à lautomne 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X et S ont été lancées sans ce qui était clairement destiné à être leur titre phare, Halo Infinite - cest maintenant du passé. Cependant, beaucoup dentre nous attendaient avec impatience la date exacte de lapparition du jeu.

Cela a maintenant été rendu au moins un peu plus concret après une mise à jour majeure et longue du développeur 343 Industries sur son blog, et ce nest pas une nouvelle idéale du point de vue du timing. Halo Infinite sera désormais lancé à lautomne 2021, potentiellement un an ou plus après la sortie des consoles quil espérait vendre.

Il y a bien sûr deux côtés à cette médaille: vous espérez que le jeu aura à la fois une apparence et une sensation nettement meilleures à jouer quand il apparaîtra, avec lavantage dune année supplémentaire de temps de développement pour laider.

Cependant, il ny a pas déchappatoire à la déception quun jeu auquel nous espérions jouer maintenant ne sera pas là pendant longtemps - déception que Microsoft se sentira sans aucun doute vivement compte tenu de la centralité de Halos Master Chief dans sa publicité pour les nouvelles consoles. .

Le billet de blog révélant la nouvelle fenêtre de sortie est un monstre absolu, quant à lui, bourré de discussions sur la façon dont 343 aborde le jeu et les commentaires brûlants quil a reçus après la première démo de gameplay majeure quil a partagée.

Il contient quelques-uns des premiers détails sur la façon dont le multijoueur dInfinite évolue, y compris quelques captures décran, donc si vous voulez connaître chaque petit détail, rendez-vous sur le post pour la diffusion complète .

Écrit par Max Freeman-Mills.