Obtenez 15 £ de réduction sur la carte dextension de stockage Seagate pour Xbox Series X | S

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour le moment, Amazon UK offre 15 £ de réduction sur la carte dextension de stockage Seagate de 1 To pour Xbox Series X | S.

Si vous avez une nouvelle Xbox, vous saurez que vous devez probablement mettre à niveau son stockage et cest la meilleure façon de le faire grâce à une vitesse de lecture de 300 Mo / s et à la compatibilité avec la Xbox Series X ou Series S emplacement dextension dédié. Des temps de chargement rapides sont garantis.

La carte coûte maintenant 205 £ au lieu de 220 £ , ce qui représente une économie décente.

squirrel_widget_3659696

La carte est meilleure que de simplement brancher un autre lecteur externe, car cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux dotés de la technologie de nouvelle génération, tels que le lancer de rayons et les graphiques 4K 60fps.

Dans notre examen de la carte, nous avons dit: "Cette extension de stockage Xbox de nouvelle génération fonctionne exactement de la même manière que le stockage interne dune série X ou S, offrant toutes les optimisations et boosts que les jeux de nouvelle génération nécessitent. Sur le devant, cest un add-on très impressionnant. Mais il est coûteux - et vous pourriez vous en tirer avec des alternatives USB externes beaucoup moins chères pour stocker des jeux qui ne nécessitent pas ces améliorations de performances. " Et cest pourquoi la meilleure solution est de conclure un accord!

Écrit par Dan Grabham.