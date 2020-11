Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft vient tout juste de sortir la Xbox Series X et la Series S (félicitations si vous avez mis la main dessus), et un nouveau contrôleur pour les accompagner, mais cest déjà une économie vraiment saine sur cette manette de jeu rafraîchie.

Best Buy offre une remise solide de 20 $ sur les trois couleurs du contrôleur, que ce soit en noir, bleu ou blanc.

Si vous optez pour les versions noire ou blanche, vous pouvez obtenir votre pad pour seulement 39,99 $ , contre 59,99 $, ce qui serait normalement un excellent prix, même pour un contrôleur de budget tiers.

Si cette belle couleur bleu choc est plus votre style, vous obtenez toujours 20 $ de réduction, mais vous devez quand même payer une prime de 5 $ - elle coûte 44,99 $, contre 64,99 $ .

Quel que soit votre choix, cest vraiment une bonne affaire - le pad Xbox est une version légèrement raffinée dun design éprouvé qui est super confortable et apprécié par la plupart de ceux qui lessaient. Mieux encore, il possède dexcellentes fonctionnalités de compatibilité.

Cela fonctionnera avec les nouvelles consoles, bien sûr, mais est également entièrement capable de fonctionner avec les anciens systèmes Xbox One au cas où vous seriez toujours sur cette génération. De plus, il est parfait pour jouer sur votre PC et même votre smartphone via Bluetooth.

Écrit par Max Freeman-Mills.