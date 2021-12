Ne laissez pas les mises à jour gâcher Noël : comment déballer et réemballer votre Xbox Series X/S pour mettre à jour à l'avance

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Toute nouvelle technologie apporte un frisson - surtout lorsque vous offrez à quelqu'un une nouvelle console qui va remplir de nombreuses heures de la journée au cours des prochaines années. Avec les consoles Xbox Series etPlayStation 5 , ce sera probablement un Noël de jeu pour beaucoup, bien qu'ils soient encore difficiles à trouver après un an sur le marché.

Bien sûr, si vous êtes un méga-fan, vous aurez déjà acheté et jouerez avec votre console, mais pour de nombreux parents – qui offrent la console – il y a plus à penser. C'estsi vous avez réussi à en obtenir un , bien sûr.

Cette joie de Noël peut être légèrement émoussée, cependant, lorsque vous sortez votre nouvelle Xbox Series X de la boîte et que vous découvrez ensuite que vous avez des heures et des heures de téléchargements à parcourir avant de pouvoir réellement faire quoi que ce soit.

squirrel_widget_351765

Eh bien, ce n'est pas si mal. Il y a une mise à jour initiale pour la Xbox Series X (au moment de la rédaction) qui ne fait qu'environ 700 Mo et qui arrive en un éclair et met à jour la console. Au-delà de cela, la grande barrière, ce sont les jeux eux-mêmes.

Si vous voulez jouer aux derniers jeux ou avoir principalement des titres numériques, il y a beaucoup de téléchargement à faire, surtout si vous voulez profiter des titres optimisés pour la série X/S. Ces jeux devront être sur le stockage interne de la série Xbox pour obtenir la meilleure expérience.

Prenez Forza Horizon 5 , par exemple. Il est optimisé pour la Xbox Series X/S et représente environ 103 Go de téléchargement. Le téléchargement total pour nous a duré environ 4 heures - bien que vous puissiez, bien sûr, commencer à jouer avant que tout soit téléchargé, mais si vous n'avez que quelques jeux auxquels vous voudrez probablement jouer le matin de Noël, cela vaut la peine d'amorcer le console avant le grand jour.

Avoir l'emballage en parfait état afin de ne pas gâcher l'expérience fait partie du plaisir ici. Heureusement, il est assez facile d'entrer dans l'emballage de la Xbox Series X sans rien détruire.

La boîte est maintenue fermée par quatre languettes adhésives. Ce ne sont pas des languettes de sécurité, elles peuvent en fait être décollées de la boîte sans se déchirer ni laisser de traces. Avec un peu de soin, vous pouvez les décoller pour libérer le couvercle. Cela vaut alors la peine de les coller sur eux-mêmes, de sorte que lorsque vous reconditionnez, vous puissiez les utiliser pour refermer le couvercle de la boîte.

Ensuite, il vous suffit de soulever le couvercle pour la première vue de votre nouvelle machine de rêve, la Xbox Series X. Eh bien, il y a un emballage en mousse sur le dessus, mais une fois que vous le soulevez, la console se retrouvera dans plus d'emballage, avec un manchon de carte enroulé autour d'elle.

Pocket-lint

La carte glissera facilement, vous pouvez donc gérer l'emballage noir sur la console elle-même.

L'emballage intérieur est à nouveau sécurisé avec du ruban adhésif, il est donc facile de soulever soigneusement ce ruban et d'ouvrir une extrémité de la manche. Vous pouvez ensuite faire glisser la console hors de l'emballage, en la laissant en forme.

C'est tout - vous êtes hors de la boîte et prêt à continuer.

La prochaine étape, naturellement, est de le connecter. Si vous êtes déjà propriétaire d'une Xbox (ce que vous êtes probablement si vous souhaitez télécharger des jeux que vous possédez déjà), vous pouvez simplement trouver un moment pour connecter votre Series X aux connexions que vous utilisez habituellement pour votre Xbox One.

Pour faire fonctionner la console, vous aurez besoin d'alimentation, d'une connexion réseau et du HDMI au téléviseur. Nous avons déconnecté les câbles de notre Xbox existante et les avons branchés sur la série X. L'utilisation de câbles existants signifie qu'il n'est pas nécessaire de passer par le reste de la boîte afin que vous puissiez laisser tout cela intact.

Le câble d'alimentation est de type huit standard, vous pouvez donc facilement utiliser un câble existant pour cela si vous en avez besoin.

L'utilisation d'une connexion réseau filaire est préférable car elles peuvent être beaucoup plus fiables que sans fil - et un câble Ethernet connecté est détecté de manière transparente dans le processus de configuration.

L'installation elle-même utilise l'application Xbox sur votre téléphone. Vous devrez installer l'application où vous verrez l'option de configurer une nouvelle console. Vous établirez une connexion en appuyant sur les lettres affichées sur le téléviseur dans l'application.

Les bases de la configuration sont ensuite gérées via votre téléphone, y compris l'option de connexion et de connexion à votre compte Microsoft, vos options de sécurité pour la nouvelle console et une invite pour télécharger l'application pour gérer votre famille sur la Xbox également.

Meilleures offres Xbox Black Friday 2021 : Game Pass, accessoires Xbox Series X/S, et plus Par Rik Henderson · 22 Décembre 2021

Nous avons trouvé une première approx. Un téléchargement de 700 Mo était nécessaire avant d'arriver à l'étape de connexion du contrôleur. Bien que les graphiques à l'écran vous invitent à connecter l'un des nouveaux contrôleurs de la boîte, vous pouvez utiliser un contrôleur existant de la Xbox One si vous en avez un.

Vous devrez allumer la manette, appuyer sur le bouton de connexion orange à l'avant, puis appuyer également sur le bouton de connexion à l'avant de la nouvelle console Xbox. Cela associera les deux et vous pourrez faire tout le reste sans déranger le reste de l'emballage.

Si vous n'avez pas d'ancienne manette, vous devrez fouiller soigneusement dans la boîte pour libérer la nouvelle manette Xbox Series . Soulevez le couvercle sur le manchon à l'arrière de la boîte et vous trouverez le contrôleur sur la droite.

Il est emballé assez simplement, avec du ruban adhésif gardant le sac fermé, mais facilement ouvert. Les piles sont fournies, mais scellées dans un autre sac, vous voudrez donc peut-être trouver deux piles AA pour cette mesure temporaire.

Comme nous l'avons dit, c'est le téléchargement des jeux qui prend le plus de temps. Après avoir suivi le processus d'installation, la Xbox Series X/S sera prête à l'emploi, mais vous n'aurez rien à jouer.

Certains de ces téléchargements prenant plusieurs heures, vous devrez peut-être choisir les jeux qui, selon vous, seront les plus importants le matin de Noël. Rendez-vous simplement dans votre liste de jeux, voyez ce qui porte le logo X/S que vous voulez sur le stockage interne et cliquez sur Télécharger.

Bien sûr, les téléchargements ne sont pas la seule option. Si vous disposez d'un stockage externe sur votre console existante, vous souhaiterez peut-être y effectuer une certaine gestion, pour déplacer les jeux sur un lecteur externe afin de pouvoir les déplacer vers la nouvelle console.

Cela vous fera gagner une partie du temps de téléchargement, mais nécessitera une gestion minutieuse pour vous assurer que vous savez ce que vous faites. Nous avons un guide sur la façon de déplacer vos jeux d'une console à une autre à l' aide d'un lecteur externe et même si vous téléchargez certains jeux directement, il se peut que vous en déplaciez à l'aide d'un disque dur séparément à une date ultérieure. Vous pourriez également avoir besoin d'un autre lecteur externe si vous n'avez pas la capacité de déplacer tous vos jeux sur un lecteur que vous possédez déjà.

L'important est de faire un peu de ménage et de s'assurer que tous les jeux que vous avez enregistrés sur votre disque interne sur votre ancienne Xbox sont enregistrés sur le stockage externe afin que vous puissiez simplement les déplacer une fois que vous en avez besoin.

Une fois que vous avez terminé votre mise à jour et votre configuration, téléchargé quelques jeux, vous pouvez penser à tout remettre dans la boîte, sachant qu'il sera prêt à être utilisé le matin de Noël avec un minimum de tracas.

Si vous avez fait attention au déballage, il est facile de remettre la console dans son emballage en parfait état et personne ne sera plus avisé - jusqu'à ce qu'elle soit démarrée et prête à jouer.

squirrel_widget_351765