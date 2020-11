Star Wars DLC amène une galaxie très, très loin dans Minecraft

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Minecraft a peut-être à peu près conquis le monde entier à ce stade, mais comme le montre le long flirt de Fortnite avec Marvel, il y a toujours de la place pour plus de liens. Maintenant, le phénomène de la construction de blocs fait équipe avec lune des plus grandes franchises du monde, Star Wars.

Le nouveau DLC disponible sur le marché Minecraft a apporté les images et les sons de la trilogie originale au jeu, ainsi quune liste du dernier hit, The Mandalorian.

Le pack téléchargeable apporte toute une gamme déléments: une carte, un pack de skins, un ensemble complet de textures sur mesure, des ré-skins de mob et dobjets, et un traitement dinterface utilisateur pour donner limpression que le jeu se déroule dans une galaxie lointaine , loin. Il existe même une bande-son sous licence pour vous donner vraiment limpression dêtre sur Tattooine (ou ailleurs).

La majeure partie du pack provient de la trilogie originale de films, mettant en jeu Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker et une gamme de navires et de speeders, mais le casting du nouveau Mandalorien est également présent et correct. Cest vrai, y compris Baby Yoda.

Que vous souhaitiez revivre des scènes de films ou créer vos propres environnements, les textures et les types de blocs devraient vous offrir toute une gamme de nouvelles options, et nous supposerons quil est probable quil y ait des plans pour apporter plus dactifs et de personnages de les préquels et les suites de Minecraft sur toute la ligne si celui-ci fonctionne bien (comme il le fera sûrement).

Écrit par Max Freeman-Mills.