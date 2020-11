Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les consoles de nouvelle génération Xbox Series X / S etPS5 apportent toutes deux quelques améliorations graphiques à la fête, y compris des jeux jusquà 120 ips, mais peu sont aussi impressionnantes que le lancer de rayons.

La technologie déclairage réaliste a été introduite pour la première fois avec les cartes graphiques Nvidia PC en 2018, mais fait désormais également partie du jeu sur console, les deux nouvelles machines la prenant en charge de manière glorieuse.

Il produit des reflets précis dans les fenêtres et leau - attendez-vous à plus de flaques deau dans de nombreux jeux de nouvelle génération - et diffuse les reflets lumineux pour mieux réagir avec les objets. En bref, cela rend un jeu incroyable.

Mais quels jeux proposeront le traçage de rayons sur PS5 et Xbox Series X et S? En savoir plus ci-dessous.

Comme nous lexpliquons en détail dans notre fonction de traçage de rayons étendu, la technologie déclairage a été initialement conçue dans le cadre de cartes graphiques haut de gamme pour les jeux sur PC. Il permet aux développeurs dadopter un moteur déclairage plus précis et réaliste qui réagit avec tous les objets dun jeu.

Il en résulte de meilleurs reflets, ombres et reflets ambiants provenant des sources lumineuses. Il va de pair avec le HDR pour présenter des effets vraiment époustouflants.

Vous avez peut-être déjà vu des jeux sur console avec traçage de rayons, car certains studios utilisent des logiciels plutôt quune gestion de matériel dédiée. Cependant, cela est assez rare et lutilisation de matériel signifie quil est beaucoup plus efficace.

Le lancer de rayons est un effet en jeu qui sexécute sur la console de votre choix - Xbox Series X / S ou PS5 - donc peu importe le téléviseur que vous avez, il fonctionnera toujours. Il ne dépend daucune technologie de télévision.

Cependant, nous vous encourageons à avoir HDR sur votre téléviseur pour obtenir le meilleur effet.

Voici une liste de jeux de console de nouvelle génération dont nous savons actuellement quils prennent en charge le traçage de rayons - certains sont disponibles maintenant, dautres lajouteront plus tard:

Salle de jeux dAstro (PS5)

Mémoire vive: infinie (XSX, XSS)

Call of Duty: Black Ops Cold War (XSX, XSS, PS5)

Appel de la mer (XSX, XSS)

Refrain: Rise as One (XSX, XSS)

Demons Souls (PS5)

Devil May Cry 5 Special Edition (XSX, PS5)

Enrôlé (XSX, XSS)

Fortnite (XSX, XSS, PS5)

Forza Motorsport (XSX, XSS)

Engrenages 5 (XSX, XSS)

Halo Infinite (XSX, XSS)

Maneater (XSX, XSS, PS5)

Marvels Spider-Man: Miles Morales (PS5)

NBA 2K21 (XSX, XSS, PS5)

Observateur: System Redux (XSX, XSS, PS5)

Club de poker (XSX, XSS)

RIDE 4 (XSX, XSS, PS5)

STALKER 2 (XSX, XSS, PS5)

Le moyen (XSX, XSS)

Chiens de garde: Legion (XSX, XSS, PS5)

Nous mettrons à jour cette liste au fur et à mesure que nous connaîtrons plus de titres avec lancer de rayons.

Écrit par Rik Henderson.