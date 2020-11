Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Xbox Series X et Series S sont enfin là - les deux réponses de Microsoft à la question de la prochaine génération, apportant le jeu 4K dans le cas de la plus grande boîte et la valeur de résolution inférieure de loption plus petite.

Ils sont tous les deux excellents à leur manière, mais, bien sûr, une console de jeux nest rien sans jeux à jouer. Nous avons rassemblé ici les meilleurs titres pour les Xbox de nouvelle génération, une liste serrée et soigneusement organisée de vos meilleures options.

Beaucoup dentre eux sont également disponibles sur la Xbox One dans ses nombreuses incarnations, mais ils joueront tous à leur meilleur sur le nouveau matériel.

Léquipe Xbox a fait beaucoup de bruit au sujet de la mise à niveau apportée à Gears 5 pour la prochaine génération, et il est juste de dire que les résultats sont super impressionnants. Vous obtenez une action de 120 FPS sur les deux consoles (si votre téléviseur peut le gérer), ce qui permet un gameplay hyper fluide dans les modes compétitifs.

Les visuels sont également très nets et la mise à niveau par rapport à la version Xbox One est perceptible partout. Mieux encore, vous obtiendrez ce grand jeu de tir inclus dans Game Pass, ce qui signifie que vous pouvez y accéder sans frais supplémentaires. Cela vaut la peine de vérifier, surtout si vous êtes nouveau dans la série.

Nous sommes susceptibles de le remplacer par la prochaine entrée de la série, Valhalla, nimporte quel jour, mais, pour linstant, le dernier grand jeu Assassins Creed semble toujours excellent sur le nouveau matériel que nous avons. La carte grecque antique tentaculaire du jeu est très amusante à explorer, tandis que les disques SSD des séries S et X améliorent considérablement les temps de chargement.

Le jeu avait déjà lair superbe, mais laugmentation des performances est notable et très appréciée. Incarnez Alexios ou Cassandra (et ce dernier serait notre choix), vous vous lancerez dans une quête vraiment épique et rencontrerez des personnages sérieusement mémorables.

Premier jeu de course à sortir avec les consoles de nouvelle génération à lesprit lors de son développement, Dirt 5 fait un excellent travail en invoquant lénergie qui a rendu la série si populaire. Cest un plaisir bruyant avec un accent sur laccessibilité, même si vous pouvez rendre sa conduite assez approfondie si vous le souhaitez.

Il a lair super net sur le nouveau matériel et fonctionne à des fréquences dimages fulgurantes pour vous donner un contrôle total et réduire les temps de réaction à presque rien, tandis que léclairage et les reflets sont également somptueux. Cest un excellent moyen de gratter cette démangeaison de course.

En ce qui concerne les jeux de sport, il ny en a quun pour nous - la FIFA fait le même tour chaque année, et parfois nous aimerions un peu plus de révolution que dévolution, mais cest toujours un jeu éprouvé à ce stade, en répétant soigneusement pour ajouter encore plus de précision. Il y aura très bientôt une mise à niveau gratuite de nouvelle génération, mais même avant cela, vous pouvez profiter de temps de chargement plus rapides et de performances plus fluides sur votre nouveau matériel, cest donc certainement une expérience supérieure.

Watch Dogs: Legion, qui est absolument magnifique sur la série X, avec un traçage de rayons permettant un éclairage et des réflexions qui constituent une mise à niveau massive sur les versions de la génération actuelle . Cela rend les scènes de nuit en particulier absolument magnifiques.

Cette fois-ci, vous incarnez lintégralité de Ded Sec, recrutant littéralement tous ceux que vous aimez pour rejoindre le combat, ce qui crée un sentiment de chaos aléatoire et vraiment amusant qui encourage la prise de risque et les approches des tâches et des missions.

La bataille royale du moment est Warzone, un monstre qui fait enfin de la franchise Call of Duty un véritable acteur du genre. Il est totalement gratuit de jouer, et bien que cela puisse occuper beaucoup despace sur votre disque dur, cela en vaut la peine pour une formule brutale et addictive.

Sur la nouvelle génération, vous remarquerez des fréquences dimages plus fluides et des temps de chargement nettement améliorés, et il y a beaucoup plus de contenu à venir, donc il ny a pas de mauvais moment pour le récupérer et lessayer.

Un autre jeu qui profite massivement du SSD dans les nouvelles consoles est Red Dead Redemption 2, qui a des temps de chargement absolument angoissants sur du matériel plus ancien. Ceci est considérablement raccourci par la nouvelle technologie, une amélioration digne en soi, mais qui sajoute également à de meilleures performances visuelles.

Cela en fait un excellent moyen de jouer à lun des jeux décisifs de ces dernières années, une énorme épopée de cow-boy tentaculaire se déroulant dans ce qui pourrait être le monde ouvert le plus détaillé jamais créé dans un jeu. Cest un monument magnifique aux capacités du développeur Rockstar.

Une autre épopée tentaculaire qui avait des temps de chargement qui pouvaient être fatigants, selon à qui vous demandez The Witcher 3 pourrait bien être le meilleur RPG jamais créé. Cest une histoire énorme, animée et vibrante qui est très amusante à explorer et à plonger, et qui se déroule plus facilement que jamais sur les nouvelles Xbox.

En fait, il y aura une mise à niveau de nouvelle génération pour améliorer encore plus ses visuels, donc si vous nêtes jamais entré dans la peau de Geralt of Rivia, cest un jeu parfait pour votre nouvelle Xbox.

Bien sûr, quand vous pensez Xbox, vous pensez Halo, et bien quInfinite ait été retardé et napparaisse pas pendant un petit moment, nous pouvons toujours profiter de tout ce qui a précédé. La Master Chief Collection est une sélection organisée et améliorée de titres Halo historiques et joue comme un rêve sur les séries S et X.

Vous pouvez jouer à des classiques comme Halo: Reach ou la trilogie originale avec des fréquences dimages et des résolutions élevées, et même profiter de leurs offres multijoueurs plus anciennes. Cest un téléchargement incontournable pour quiconque possède un abonnement Game Pass.

Fortnite est impossible à ignorer et conserve une place énorme dans notre culture plus large - il est tellement populaire de manière durable, pour de bonnes raisons. Ses options de bataille royale sont aussi rapides et amusantes que jamais, et la résolution et les graphismes améliorés rendent la version de la série X particulièrement attrayante, avec une nouvelle physique et un gameplay à 60 FPS pour un plaisir fluide et magnifique.

Avec un lien de plus en plus profond avec lunivers Marvel qui porte ses fruits, il ny a aucun signe que le contenu ralentisse non plus, vous devriez donc absolument lessayer si vous navez jamais goûté à ses délices uniques.

Notre dernier choix va à un jeu de course stellaire de la dernière génération de consoles, lexcellent et exclusif à Xbox Forza Horizon 4, qui a toujours lair complètement beau et joue comme un rêve sur les deux nouvelles consoles. Cest un superbe coureur darcade avec un rendu délicieux du Royaume-Uni dans un format compact et ouvert.

Vous participerez à toutes sortes de courses sur de nombreux types de terrains, et vous pourrez régler la difficulté ou la rendre plus accessible, dinnombrables façons réfléchies. La course en ligne le rend encore plus durable en tant quespace virtuel agréable dans lequel passer du temps.

