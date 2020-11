Quels jeux fonctionnent à 120 FPS sur Xbox Series X?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X est pratiquement sur nous - avec la série S moins puissante également imminente. Cela signifie que les performances de jeu de nouvelle génération sont enfin là, avec des résolutions et des fréquences dimages améliorées.

En fait, vous avez peut-être vu beaucoup dinformations voler à environ 120 FPS, et le fait que la série X est conçue pour lactiver. Mais quest-ce que cela signifie exactement et les jeux lutiliseront-ils réellement? Nous avons les réponses pour vous ici.

Le "FPS" dans ce peu de jargon technique signifie "images par seconde", et se réfère à la rapidité avec laquelle une console peut produire des images visuelles pendant que vous jouez - cest assez explicite de cette façon.

Ainsi, un jeu qui peut fonctionner à 120 FPS produit 120 images par seconde, ce qui permet des performances visuelles extrêmement fluides et réactives. Pour le contexte, même 60 FPS ne devient standard que lentement. De grandes séries comme Call of Duty et Assassins Creed visent 60 FPS sur les consoles de la génération actuelle, donc 120 FPS est un pas en avant.

Cette fluidité peut signifier que certains coins visuels doivent être coupés pour que les choses continuent de fonctionner, ce qui peut signifier quil y a moins de détails ou moins deffets, mais comment gérer cet équilibre dépend des développeurs individuels.

La plus grande complication en ce qui concerne 120 FPS est que cela ne fonctionnera malheureusement pas sur tous les téléviseurs. Si vous avez un téléviseur plus récent, avec un panneau prenant en charge les paramètres de 120 Hz, tout ira bien.

Cependant, de nombreux téléviseurs ne permettent que des taux de rafraîchissement allant jusquà 60 Hz, et ceux-ci ne profiteront pas de 120 FPS de la même manière, car le téléviseur ne peut tout simplement pas suivre la sortie de la console. Il sera toujours beau et lisse, mais pas dans la même mesure.

Étant donné que la dernière console de Microsoft est encore extrêmement jeune, la liste des jeux pouvant fonctionner à 120 FPS est encore assez courte - vous pouvez trouver la liste complète ci-dessous:

Call of Duty: Guerre froide Black Ops

Devil May Cry 5 édition spéciale

Saleté 5

ExoMecha

Gears 5 (multijoueur)

Halo Infinite (multijoueur)

Halo: la collection Master Chief

Métal: Hellsinger

Monster Boy et le royaume maudit

Ori et la volonté des feux follets

Orphelin de la machine

Rainbow Six Siege

Deuxième extinction

Le Falconeer

Le Touryst

Cest une liste qui comprend quelques nouveaux jeux, comme Call of Duty: Black Ops Cold War, et certains titres Xbox existants, notamment Gears 5 et Ori and the Will of the Wisps.

Quoi quil en soit, jouer à lun de ces jeux sur votre Xbox Series X vous permettra de jouer avec un degré de douceur auquel vous nêtes peut-être pas habitué, alors assurez-vous de les essayer.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Dan Grabham.