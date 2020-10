Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait un an que Microsoft a dévoilé pour la première fois le look de la prochaine Xbox Series X. Instantanément, la console est devenue un mème, Internet la comparant à toutes sortes dobjets volumineux, allant dune tour de bureau à un réfrigérateur. Eh bien, Microsoft est maintenant dans la blague.

La société basée à Redmond a lancé le réfrigérateur Xbox Series X. Je ne plaisante même pas. Il sagit dune réplique de la console de nouvelle génération, mesurant plus de six pieds de haut et pesant 400 livres. Il a le même design, y compris un logo Xbox qui sallume à lavant et une lumière verte à lintérieur du réfrigérateur, et il a un son de démarrage lorsque vous utilisez le lecteur de disque pour ouvrir le réfrigérateur.

Microsoft évalue le réfrigérateur pleine grandeur à seulement 499 $, mais vous ne pouvez pas vous rendre chez Home Depot ou Lowes pour en acheter un cette saison des fêtes. En fait, vous ne pourrez jamais le faire, car Microsoft offre le réfrigérateur Xbox Series X lors dun concours. Il choisira un gagnant le 4 novembre 2020.

"Un fan chanceux aura la chance de réaliser ses rêves et de gagner son propre réfrigérateur Xbox Series X (gâteau danniversaire et autres contenus non inclus), en retweetant simplement le tweet du concours Xbox du 28 octobre au 4 novembre", a expliqué Microsoft dans un article de blog .

Techniquement, une autre personne dans le monde a obtenu lun de ces réfrigérateurs spéciaux: Microsoft a donné un réfrigérateur Xbox Series X à Snoop Dogg , un fan de longue date de la Xbox.

Écrit par Maggie Tillman.