Xbox veut créer plus de jeux familiaux pour ressembler à Nintendo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec larrivée imminente de la Xbox Series X et de la Series S , vous pourriez probablement pardonner à certains des gros fromages de la Xbox de se reposer un peu sur leurs lauriers et de réfléchir à un grand lancement.

Cela ne semble pas être lattitude que Phil Spencer apporte à la table, cependant - le responsable de la Xbox a parlé à quelques podcasts et chaînes différents au cours de la dernière semaine environ, et il y a eu quelques informations intéressantes à emporter. de ses conversations.

Lun des plus accrocheurs est ladmission récente en parlant à Gamereactor que la Xbox na pas la gamme de jeux familiaux la plus solide, adaptée aux jeunes joueurs.

Il y a une exception évidente à la règle sous la forme du titan conquérant le monde quest Minecraft, mais Spencer a déclaré que malgré ce titre, «le contenu classé E (pour utiliser une classification ESRB) nest pas une force pour nous. Minecraft et nous avons dautres franchises. Mais quand je pense à élargir la palette créative de nos équipes, je pense que cest extrêmement important. "

Après la nouvelle sismique de lacquisition de Bethesda par Microsoft le mois dernier, Spencer a également semblé confirmer que nous pouvons nous attendre à plus dacquisitions, à continuer à nourrir lécosystème de studios que Xbox se construit et à sassurer quil y a beaucoup de viande fraîche pour Game Pass abonnés pour en profiter.

Cependant, cela ne signifie pas quil y a quelque chose qui tombe immédiatement sur le brochet, et nous aurions également du mal à choisir un autre achat que Xbox pourrait faire à la même échelle que Bethesda, donc cela est plus susceptible de simplement signaler que des achats plus nombreux et plus petits sont dans l’esprit de Spencer.

Néanmoins, le processus de création dune bibliothèque de franchises dont les parents savent quils peuvent laisser leurs enfants jouer en toute sécurité prendra du temps - il suffit de regarder Nintendo, qui a consolidé une telle réputation au fil des décennies.

Écrit par Max Freeman-Mills.