Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bientôt, vous pourrez jouer comme un mandalorien, grâce au dernier contrôleur Xbox en édition spéciale .

La première de la deuxième saison de The Mandalorian nest que dans quelques jours, et avec cela vient un autre morceau de merch spécial dune galaxie lointaine, très lointaine. Microsoft a lancé une nouvelle manette sans fil Xbox conçue pour ressembler à «lacier beskar». Pour ceux qui ne sen souviennent pas, lacier beskar est un matériau coûteux qui constitue larmure puissante de The Mandalorian.

Le nouveau contrôleur Xbox comprend également le sceau de Mando, quil a reçu dans la finale de la saison 1 de The Mandalorian. Le contrôleur est également livré avec une station de charge qui comprend le même design en acier beskar ainsi que le casque mandalorien signature sur deux fusils croisés.

Ce contrôleur et ce chargeur en édition spéciale fonctionneront avec les consoles Xbox One existantes et les consoles Xbox Series X et S de nouvelle génération. Il en coûte 169,99 $. Cest tout à fait la majoration du prix normal de 100 $ dune manette sans fil Xbox avec un support de chargement. Il nest pas non plus lancé avant le 31 décembre 2020, ce nest donc pas une option pour les fans mandaloriens de votre liste de Noël.

Noubliez pas la saison deux de The Mandalorian premières le vendredi 30 octobre 2020 sur Disney +. Toutes les bandes - annonces et rumeurs sont rassemblées ici .

Écrit par Maggie Tillman.