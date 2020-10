Xbox taquine le dongle de streaming de type Chromecast pour xCloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Juste au moment où nous pensions avoir maîtrisé xCloud - ou Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate , pour utiliser son titre de sortie complet - vient une rumeur juteuse pour jeter une clé dans les travaux.

On pensait que le service, désormais accessible à tous avec un abonnement Game Pass Ultimate, nétait quun complément supplémentaire pour ceux qui possédaient déjà une console, et donc pas un concurrent de Stadia et d Amazon Luna .

Cependant, il semble que Xbox ait des projets pour xCloud au-delà des consoles après tout. Selon la rumeur, un dispositif de dongle, un peu comme un Chromecast, serait en train de planifier le jeu xCloud sur un téléviseur sans Xbox en dessous.

La spéculation vient dune interview que le patron de Xbox, Phil Spencer, a eue avec le site Web danalyse commerciale Stratechery.

Au cours dune conversation quil a eue à propos de Xbox All Access, le programme qui propose de nouvelles consoles par le biais de paiements mensuels, il a réfléchi à la possibilité dun matériel spécifique à xCloud: "Je pense que vous allez voir du matériel moins cher dans notre écosystème, quand vous pensez aux sticks de streaming et à dautres choses que quelquun pourrait vouloir simplement brancher sur son téléviseur et aller jouer via xCloud », a-t-il déclaré.

«Vous pouvez même imaginer que nous ayons quelque chose que nous venons dinclure dans labonnement Game Pass, qui vous a donné la possibilité de diffuser des jeux xCloud sur votre téléviseur et dacheter le contrôleur.»

À lheure actuelle, xCloud nest disponible que sur Android, via lapplication Xbox Game Pass. Spencer a récemment promis de trouver un moyen de le mettre également sur iOS.

Écrit par Rik Henderson.