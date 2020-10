Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox Remote Play est enfin arrivé sur iOS, ce qui signifie que vous pouvez jouer à nimporte lequel de vos jeux Xbox One sur un iPhone ou un iPad.

Auparavant appelé Console Streaming lorsquil était en version bêta, le service était uniquement Android, mais une nouvelle application Xbox est arrivée pour les deux plates-formes qui introduit la fonctionnalité à tous les niveaux.

Comme vous diffusez localement à partir de votre propre Xbox, cela ne va pas à lencontre des règles dApple. De plus, vous pouvez jouer à nimporte quel jeu que vous avez installé, pas seulement à ceux disponibles via Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate.

Pour être honnête, nous avons trouvé quil était un peu difficile de configurer, davoir dû allumer et éteindre notre Xbox One X principale plusieurs fois pour les connecter. Et nous ne pouvons toujours pas utiliser lapplication avec une deuxième Xbox One S que nous avons ailleurs dans le bâtiment. Cependant, une fois connecté, vous pouvez parcourir le menu et démarrer des jeux, comme vous le feriez sur votre téléviseur. Il y a très peu de décalage.

En plus de Remote Play, la nouvelle application Xbox (qui est maintenant disponible dans l App Store et sur Google Play ) peut vous aider à configurer une nouvelle console - idéale pour les machines Xbox Series X et Series S nouvelle génération arrivant dans un mois. temps.

Écrit par Rik Henderson.