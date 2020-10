Linterface utilisateur Xbox Series X est déjà déployée sur Xbox One

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Linterface utilisateur pour Xbox Series X et S est maintenant déployée sur toutes les consoles Xbox One.

Ceux du programme de test bêta de Xbox Insider lont obtenu en août / septembre, mais il est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Xbox One, One S, One S All-Digital Edition et One X.

Ce que vous remarquerez instantanément, cest sa vitesse - elle est beaucoup plus rapide que lexpérience utilisateur précédente - et que chaque boîte et icône semble avoir acquis un bord arrondi, ce qui les rend plus doux et moins semblables à un PC.

Les hubs de jeu sont bien mieux présentés, notamment dans Game Pass, ce qui facilite la visualisation des captures décran, des bandes-annonces et linstallation de chaque jeu.

Le curseur du menu latéral est tout simplement plus agréable - avec un accès plus facile à Game Pass, aux fêtes et aux discussions, à votre profil et à vos paramètres.

Il est également plus facile de configurer une nouvelle console apparemment, même si nous navons pas encore testé cela nous-mêmes (bientôt, nous lespérons).

Vous avez peut-être déjà vu certaines des nouvelles notes de conception, car le Xbox Game Store avait déjà été mis à jour pour introduire les bords plus doux et le texte plus épais.

Nous devons dire que tout est bien meilleur quavant - même si cela conserve toujours une sensation similaire à la dernière interface utilisateur. Et il est bon de noter que la Xbox noublie pas de sitôt les propriétaires de génération actuels.

Écrit par Rik Henderson.