Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les abonnés Xbox Game Pass se réjouissent, Forza Motorsport 7 a enfin été ajouté au service. Il est maintenant disponible pour jouer sur Xbox et PC.

Cela fait longtemps, surtout si lon considère le jeu lancé pour la première fois en 2017 et le nouveau Forza Horizon 4 est disponible via Game Pass depuis un certain temps, mais cela plaira sans aucun doute aux fans de simulations de course.

Microsoft dit quavec la version Game Pass de Forza Motorsport 7, les joueurs pourront profiter de la simulation de course jusquà 60 ips en résolution 4K native avec HDR sur PC et Xbox One X. Cest, bien sûr, si votre jeu la machine peut gérer cela.

La société a également déclaré quavec le lancement prochain de la Xbox Series X , le jeu pourra également profiter de l architecture Xbox Velocity . Cela se traduira par des temps de chargement plus rapides et une transition "presque instantanée" entre les courses.

Forza Motorsport 7 prend également en charge Cloud Gaming avec Xbox Games Pass Ultimate , ce qui signifie que vous pouvez jouer à plusieurs endroits avec différents appareils. Xbox dans le salon, téléphone Android dans votre chambre, tablette et PC jouent également ailleurs.

Parallèlement à Forza, Xbox Game Pass propose également deux autres nouveaux jeux sous la forme du classique Xbox 360 Brutal Legend et Ikenfell. Donc plein de nouveautés à jouer ce week-end.

Écrit par Adrian Willings.