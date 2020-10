Cloud Gaming avec Xbox Game Pass viendra sur iOS, Xbox promet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le patron de la Xbox, Phil Spencer, aurait promis de faire fonctionner Cloud Gaming avec Xbox Game Pass Ultimate sur iPhone et iPad.

Dans une adresse aux employés, il aurait dit: "Nous finirons certainement sur iOS."

Il est également rapporté que la société envisage de créer une "solution basée sur un navigateur direct", tout comme la méthode quAmazon adopte pour sa plate-forme de jeu en nuage Luna récemment lancée.

Sous forme bêta, Project xCloud, comme le service de streaming Game Pass a été nommé à lorigine, est apparu brièvement sur iOS, via le service de test dapplication TestFlight dApple. Cependant, il a été rapidement supprimé - probablement parce quil enfreignait les directives dApple.

Depuis lors, Apple a ajusté ses conditions pour permettre théoriquement à un service de jeu en nuage dêtre réparti dans lApp Store, mais comme il exige que chaque jeu disponible via le service ait également sa propre application approuvée, cela nest pas pratique pour Xbox Cloud Gaming. Il héberge actuellement plus de 150 jeux Xbox One.

Amazon semble contourner les règles strictes (qui ne sappliquent pas au Play Store de Google pour Android) en rendant son service cloud Luna disponible via un navigateur sur les appareils iOS. Maintenant, il semble que la Xbox soit sur le point de tester ces eaux aussi.

Écrit par Rik Henderson.