Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La stratégie de la Xbox concernant le stockage extensible pour ses consoles de nouvelle génération a jusquà présent semblé assez simple. Au lancement, il y aura un produit officiel dans la catégorie SSD qui fonctionnera dans le petit emplacement à larrière de chaque console - un lecteur de 1 To de Seagate.

Cest simple, mais présente également un inconvénient évident, à savoir que le disque vendu par Seagate est nécessairement cher, doublant presque le coût de la Xbox Series S juste pour obtenir plus de stockage. Cependant, un développement intéressant a vu Microsoft confirmer que ce lecteur est loin dêtre le seul qui sera finalement disponible.

Sexprimant sur le podcast Major Nelson, hébergé par le jeu Xbox don Phil Spencer et très approuvé comme officiel, Jason Ronald, également de Xbox, a admis intéressant que le lecteur Seagate disponible en pré-commande maintenant ne sera pas la seule option fournie.

squirrel_widget_2682571

Il a dit que le lecteur représentait la façon dont léquipe estimait quelle avait besoin dune «option simple et facile à utiliser disponible le premier jour», mais que cela ne signifiait pas que plus doptions ne seraient pas disponibles sur le brochet. En fait, il a confirmé que plusieurs options de taille de stockage faisaient partie de ce plan.

Cest une bonne nouvelle pour tous ceux qui estimaient que 1 To nétait pas tout à fait le volume dont ils avaient besoin - y compris ceux qui souhaitaient une mise à jour plus petite de 500 Go ou une plus grande quantité de stockage comme 2 To. Bien sûr, vous vous attendez également à ce que les prix de chacun sajusteront en conséquence, ce qui en fait une option plus abordable avec moins de stockage à un moment donné.

Écrit par Max Freeman-Mills.