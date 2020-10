Dirt 5 sur PS5 et Xbox Series X / S, quapportera la prochaine génération?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En novembre, le dernier de la série de conduite darcade à succès de Codemaster, Dirt 5, sera un jeu de lancement pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S.

Et cela signifie quil portera un certain nombre daméliorations clés rendues possibles uniquement par les machines de nouvelle génération. Le jeu sera également disponible pour PS4, Xbox One, PC et même Stadia, mais il existe certains avantages exclusifs aux versions PS5 et Xbox Series X / S.

Nous avons discuté avec le directeur du développement de Dirt 5 chez Codemasters, Robert Karp, pour savoir exactement à quoi sattendre. Vous pouvez écouter lintégralité de linterview dans le cadre du podcast Pocket-lint qui sera disponible à partir du vendredi 9 octobre 2020. Vous pouvez également consulter ce quil nous a dit sur certaines des fonctionnalités individuelles de nouvelle génération ci-dessous.

Dirt 5 sera lun des premiers jeux à offrir une option à 120 ips pour ceux qui disposent dun moniteur ou dun téléviseur compatible . Nous nous sommes demandé comment cela fonctionnera dans le jeu et sil y a des compromis en termes de qualité dimage:

"Le dernier ensemble de consoles est plus puissant que les précédents et permet des jeux plus beaux. Nous repoussons également les limites en termes de fréquences dimages avec notre option 120 images. Je pense que cela donne un jeu beaucoup plus fluide que vous. ont déjà vu en course », a expliqué Karp.

"Lorsque vous démarrez, vous avez le choix entre la résolution / qualité dimage ou la fréquence dimages. Donc, si vous ciblez la résolution la plus élevée sur la prochaine génération, cela fonctionnera à 60 ips, mais si vous ciblez la fréquence dimages, cela compromettra certains aspects visuels du jeu, ou une partie de la résolution afin dobtenir cette fréquence dimages.

"Pour le moment, cette option fonctionne en contre-la-montre, mais notre directeur technique travaille très dur parce quil veut quelle soit disponible dans toutes les courses."

Les déclencheurs résistifs et le retour haptique feront partie des nouveaux contrôleurs, en particulier le DualSense sur la PS5 , nous avons donc demandé à Karp comment Dirt 5 utilisera au mieux ces fonctionnalités:

«Les déclencheurs résistifs sont davantage utilisés pour lABS [systèmes de freinage antiblocage]. Si vous avez déjà conduit une voiture et que vous frappez du pied sur le frein, vous obtenez cette sensation là où lABS entre en action - les secousses. Les déclencheurs résistifs vous donner la capacité dimiter cela en quelque sorte », dit-il.

"Nous avons également beaucoup de types de surface dans le jeu, du gravier à la glace et au tarmac, et le retour haptique vous donne une bien meilleure sensation en termes dadhérence et de sensation sur la route."

Lexpérience PlayStation Dirt 5 sera identique sur les consoles standard et numérique, mais il existe des différences technologiques distinctes entre les deux machines Xbox de nouvelle génération. Nous avons demandé sil y avait des réductions à faire pour que le jeu fonctionne sur Xbox Series S:

"Je crois comprendre que cest plus une question de résolution. La Xbox Series X cible la 4K, alors que la Xbox Series S est censée faire tout ce que le X peut, mais à 1440p", a détaillé Karp.

"Certaines personnes peuvent faire la différence entre 4K et 1440p, mais je ne suis pas sûr à 100% que tout le monde puisse le faire. Donc, pour les personnes qui sintéressent moins aux graphismes et plus au gameplay, la série S vous donne cette entrée dans la prochaine- gen à un prix incroyablement compétitif. "

Comme les nouvelles machines utilisent chacune des solutions de stockage SSD, les temps de chargement seront nettement plus courts que sur Xbox One et PS4. Et, si vous avez joué à certains des autres jeux de conduite Codemasters sur la génération actuelle, vous saurez que le chargement des pistes peut prendre un certain temps. Cela devrait être grandement amélioré pour Dirt 5 sur PS5 et Xbox Series X / S:

"Je ne sais pas si vous avez vu lun des graphiques de temps de chargement de la Xbox, montrant les jeux Xbox One fonctionnant sur Xbox Series X et leurs temps de chargement plus rapides? Immédiatement, sans même rien faire du point de vue du développement, le jeu fonctionne et se charge beaucoup plus rapidement sur ce matériel de nouvelle génération », nous dit-il.

"Je pense quune fois que vous commencerez à tirer pleinement parti de lIO [entrée-sortie], les jeux seront encore plus rapides. Je pense que cela va prendre quelques années avant que nous voyions les développeurs vraiment se familiariser avec cela et connaître la meilleure façon d’éliminer pratiquement les temps de chargement. »

Enfin, nous avons demandé au directeur du développement à quelles améliorations nous pouvons nous attendre dans les jeux de nouvelle génération à lavenir, étant donné que les jeux PS4 et Xbox One sont maintenant beaucoup plus avancés que leurs titres de lancement respectifs en 2013:

"Je pense en fait que cest une génération de consoles vraiment intéressante parce que, à certains égards, les gens la regardent et la comparent à la Xbox One et à la PS4, et ont limpression que ce nest pas nécessairement un énorme pas en avant", a répondu Karp.

"Et, je pense que, bien quil puisse y avoir quelques bons points et quelques bons arguments là-bas au lancement de cette génération, à la fin de cette génération ce sera probablement totalement différent. Je pense quavec les vitesses de chargement plus rapides et la puissance, cela permettra de créer des mondes encore plus grands et encore plus de données à charger et à diffuser presque instantanément, ce qui conduira à des jeux vraiment épiques.

"Je pense que nous ne faisons que toucher la surface".

Dirt 5 sortira le 6 novembre sur Xbox One, PS4 et PC, le 10 novembre sur Xbox Series X et S et le 16 novembre sur PlayStation 5.

La version Google Stadia sera disponible à partir de 2021.

Écrit par Rik Henderson.