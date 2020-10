Pouvez-vous lire des disques de jeu Xbox One sur Xbox Series X ou S?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X et la Series S sont, chacune à part entière, des propositions vraiment alléchantes. Avec la série X , Microsoft a la console de jeux la plus puissante jamais lancée dans les foyers, alimentant de nouvelles prouesses techniques incroyables et des performances bien meilleures.

La série S , quant à elle, est incroyablement abordable pour une nouvelle plate-forme de nouvelle génération et apporte de superbes mises à niveau dans la plus petite Xbox jamais conçue, parfaite pour les familles ou toute personne disposant dun meuble TV plus petit qui souhaite toujours profiter de nouveaux jeux. Cependant, si vous êtes dans le train Xbox depuis un certain temps maintenant, vous avez peut-être déjà une collection dexcellents jeux sur disque et vous vous demandez sils fonctionneront sur une nouvelle console - ne vous inquiétez pas, ce nest pas seulement tu! Nous avons ci-dessous les réponses dont vous avez besoin.

Nous allons éliminer celle-ci en premier car cest la réponse la plus simple - non! La chose clé à savoir sur la Xbox Series S avant de lacheter est quil ny a aucun lecteur de disque physique, ce qui signifie que vous naurez aucun moyen dexécuter des jeux à partir de vos disques sur la nouvelle console compacte.

Cela signifie que si vous avez une grande bibliothèque de jeux Xbox One sur disque dans laquelle vous savez que vous voudrez revenir assez régulièrement, cela pourrait ne pas être le meilleur choix pour vous en tant que machine de nouvelle génération.

Ce côté de la question est un peu plus compliqué. Microsoft a clairement indiqué très tôt que la Xbox Series X allait prendre en charge un degré massif de compatibilité descendante pour les anciens jeux Xbox, en particulier ceux pour Xbox One.

Avec un lecteur Blu-ray 4K intégré dans le matériel, cela signifie que vous avez de très fortes chances que vos disques Xbox One fonctionnent sans aucun problème sur votre Xbox Series X et bénéficient en fait de temps de chargement potentiellement plus rapides. et des performances supérieures grâce à la mise à niveau du matériel.

Cependant, il y a quelques rides ici. Microsoft a expliqué dans un article de blog plus tôt cette année quun domaine de complexité entoure Kinect, son exploration malheureuse de la détection de mouvement. Si vous voulez jouer à un jeu qui repose sur Kinect, vous navez pas de chance - la Xbox Series X ne prend pas en charge le périphérique, ce qui signifie que le jeu ne fonctionnera pas.

Ce sera également un peu plus compliqué en ce qui concerne les disques plus anciens, de lère Xbox 360, dont certains devraient être pris en charge, mais en labsence dune liste finale de ces jeux, nous ne pouvons pas être certains de ceux qui fonctionneront. Cependant, il est relativement sûr que les disques qui fonctionnent sur votre Xbox One devraient également être satisfaits de votre Xbox Series X.

En temps voulu, cependant, Microsoft publiera probablement une liste complète des titres compatibles pour quil soit plus facile dêtre sûr à 100% dun jeu donné. Au fur et à mesure que cela apparaîtra, nous mettrons à jour cette fonctionnalité pour refléter les nouvelles informations.

Écrit par Max Freeman-Mills.