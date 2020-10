Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec une nouvelle génération de consoles de jeux vient une nouvelle vague de jeux, mais le saut entre la Xbox One et la Xbox Series X ou S semble être lun des plus fluides jamais réalisés pour la plupart des joueurs.

Microsoft a beaucoup fait de son engagement à sassurer que le commutateur est propre et facile, y compris les contrôleurs existants travaillant sur le nouveau matériel et la prise en charge universelle des jeux Xbox One sur les nouvelles consoles. Cest bien beau si vous avez des copies sur disque de vos favoris Xbox One, mais beaucoup dentre nous ont aujourdhui des collections numériques importantes.

Comment pouvez-vous transférer vos jeux numériques vers la série X ou la série S? Nous avons les détails pour vous ici.

Linformation clé à savoir sur le déplacement de jeux de votre Xbox One vers votre nouvelle console est que vous pouvez le faire avec nimporte quel disque dur externe ou SSD compatible.

Tout comme vous le feriez pour étendre le stockage de votre Xbox One sans aucune mise à niveau, vous devez simplement vous procurer un disque dur USB externe et le brancher sur le port USB de votre Xbox One.

Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle sur lécran de votre téléviseur pour confirmer que le lecteur est connecté, ce qui signifie que vous pouvez passer à lapplication Paramètres sur votre Xbox One pour progresser.

Dans la section Système, accédez à Stockage et sélectionnez votre lecteur. Cela vous donnera la possibilité deffacer le lecteur et de le rendre adapté à lutilisation de la Xbox, ce que vous pouvez faire en sélectionnant "Format". À partir de là, vous pourrez sélectionner des jeux sur votre disque dur et les déplacer facilement sur votre disque externe.

La prochaine étape est évidente: procurez-vous une Xbox Series X ou Series S!

squirrel_widget_351324

Une fois que vous avez configuré votre nouvelle console, il est temps de passer à un processus familier: branchez votre clé USB sur un port libre et attendez quelle reconnaisse le stockage.

squirrel_widget_351765

Voici la bonne nouvelle - à ce stade, vous avez pratiquement terminé! Vos jeux seront immédiatement disponibles pour jouer à partir de votre lecteur et être transférés sur la nouvelle console si vous préférez. Bien sûr, même si vous utilisez un SSD externe, vous constaterez probablement que les meilleures performances sont débloquées en déplaçant les jeux vers la nouvelle console, mais vous avez la liberté de choisir.

Une façon intelligente dorganiser les choses serait de conserver vos jeux Xbox One et Xbox 360 sur votre disque externe, en réservant le stockage de votre console réelle pour les titres de nouvelle génération qui ont besoin de vitesses de lecture / écriture plus rapides pour améliorer leurs performances.

Si vous navez pas encore de lecteur externe pour votre Xbox One et que vous pensez que vous allez vouloir en obtenir un pour faciliter le transfert de vos jeux, nous en avons quelques-uns ici qui pourraient bien fonctionner - un HDD et un SSD au cas où vous voudriez un choix plus rapide.

squirrel_widget_148898

Le disque de stockage officiel de Seagate est un excellent moyen délargir vos horizons, avec deux téraoctets despace à remplir, et son prix est également très intéressant. Ce design vert signifie quil se démarquera et sintégrera comme un bel accent sur votre nouvelle console, quil sagisse de la série X noire ou de la série S blanche, et il a également des vitesses très solides pour un disque dur.

squirrel_widget_351366

Cest un superbe SSD pour nimporte quel but, mais il fonctionne très bien comme une sauvegarde de jeu rapide, et sera beaucoup plus rapide pour déplacer les titres entre vos anciennes et nouvelles consoles, donc la mise à niveau par rapport à un disque dur pourrait être quelque chose à considérer avec soin . Bien sûr, vous obtenez beaucoup moins despace de stockage pour votre argent.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Dan Grabham.