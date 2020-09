Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA Play sera ajouté au Xbox Game Pass Ultimate le 10 novembre, le même jour que la Xbox Series X et la Series S.

Bien que cela soit déjà assez évident, la date a été confirmée par Xbox, avec lajout que le service de bibliothèque de jeux d Electronic Arts fera également partie du Xbox Game Pass pour PC à partir de décembre.

EA Play propose une large sélection de jeux du catalogue arrière de léditeur, ainsi quun accès anticipé et des essais de jeux pour certains de ses nouveaux titres. Vous bénéficiez également de réductions sur les jeux EA de la boutique numérique.

Il coûte généralement 3,99 £ / 4,99 $ par mois (ou 19,99 $ / 29,99 $ pour un an dabonnement) mais, à partir de novembre, il sera inclus dans le coût du Xbox Game Pass Ultimate.

Ainsi, pour 10,99 £ / 14,99 $ par mois, vous pouvez obtenir EA Play, Xbox Game Pass, Cloud Gaming avec Xbox Game Pass , Xbox Live Gold et Xbox Game Pass pour PC combinés. Cela vous donne accès à environ 400 jeux à jouer sur Xbox One, Xbox Series X , Xbox Series S, Windows 10 PC et / ou Android (sur le cloud).

Cest particulièrement attrayant pour les propriétaires de consoles de nouvelle génération, car ils auront une énorme bibliothèque à exploiter dès le premier jour. De plus, de nombreux jeux Xbox One et Xbox 360 présenteront des performances améliorées sur les nouvelles machines.

Écrit par Rik Henderson.