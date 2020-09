Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous espériez stocker 1 To de jeux sur le SSD interne de la Xbox Series X , détrompez-vous. En fait, vous ne pourrez même pas utiliser la pleine capacité de stockage de la carte dextension de stockage Seagate .

IGN a découvert que les deux auront une certaine quantité réservée aux logiciels système et à dautres manigances. Cela peut être évident pour le premier - après tout, tout gadget avec stockage interne a besoin dune certaine quantité réservée à son système dexploitation, etc., mais nous ne nous attendions pas à ce que lextension soit également fournie avec un micrologiciel préinstallé.

Le site affirme que le SSD interne offrira 802 Go de stockage à lutilisateur - environ 80%, les 20% restants hébergeant lexpérience utilisateur, le système dexploitation et les fichiers système. La carte dextension Seagate offre 920 Go à lutilisateur.

Si vous êtes une personne à moitié pleine de verre, comme nous, cela signifie que la carte Seagate nest pas un complément stupide - elle aura suffisamment de fichiers techniques et système pour fonctionner bien mieux quun équivalent USB (même si la clé USB est également SSD).

squirrel_widget_351765

Notre seul vrai reproche est le message de la Xbox à ce sujet. Après tout, PlayStation a toujours dit que la PS5 était livrée avec 825 Go de stockage SSD. Nous supposons que cest un 1 To avec 175 Go utilisé avec les gubbins système.

De plus, si près de 200 Go du SSD Xbox Series X sont nécessaires pour le logiciel système, où cela laisse-t-il la Xbox Series S et son SSD de 512 Go? Cela signifie-t-il que vous naurez que 312 Go pour jouer?

Si tel est le cas, les joueurs de COD: Warzone devront mettre un peu dargent supplémentaire de côté pour un stockage prolongé à coup sûr.

squirrel_widget_2682571

Nous vous inviterons plus loin et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.