(Pocket-lint) - Bethesda Softworks et ses studios associés ont été achetés par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars (5,85 milliards de livres sterling).

Le patron de Xbox , Phil Spencer, a annoncé que la société avait conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media - la société mère de Bethesda, id Software, Arkane et les autres studios révolutionnaires derrière des jeux tels que Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored et le prochain Deathloop. .

Ce que cela signifie pour lexclusivité de la plate-forme nest pas clair à lheure actuelle, mais dautres développeurs sous légide de Xbox Game Studios ont coproduit des jeux pour les consoles PlayStation et Nintendo dans le passé. The Outer Worlds by Obsidian a été publié sur Xbox One, PS4 et Switch, par exemple (bien quObsidian ait été acheté après lannonce de ces formats).

Avec Deathloop ayant été une si grande partie de la récente PlayStation Showcase, il serait certainement étrange quil soit transformé en une exclusivité Xbox / Windows 10 maintenant.

Une chose que nous savons avec certitude est que tous les jeux de Bethesda Softworks et des autres studios de lacquisition seront ajoutés au Xbox Game Pass dès que possible. Beaucoup sont déjà disponibles pour les membres, bien sûr.

Lannonce du rachat intervient un jour avant la mise en ligne des précommandes Xbox Series X et Xbox Series S - ce qui nest pas une coïncidence. Cela fera probablement taire beaucoup de ceux qui ont dit que Xbox na pas les meilleurs jeux à venir.

Écrit par Rik Henderson.